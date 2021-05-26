藥華藥Can Help！已函CDC申請納入新冠治療指引

鑿於新冠肺炎在台爆發社區感染，全台防疫三級警戒延長到 6 月 14 日，藥華藥 (6446-TW)) 於 5 月 19 日以最快速度去函衛生福利部疾病管制署（CDC），申請將旗下新藥 P1101（Ropeginterferon alfa-2b）納入「新冠病毒感染臨床處置暫行指引」，同時行文衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）報備，全面啟動「藥華藥 Can Help」計畫。

眼見每日確診案例衝高近三百人，60 歲以上確診患者重症率達 20%，等不到病床、或是輕症病患在防疫旅館隔離中缺氧致死案例頻傳；檢疫量超載的一線醫療人員，同時還要跟死神拔河，搶救國人同胞，藥華藥董事長詹青柳疾呼「『藥華藥 Can Help』不能再等了！」；執行長林國鐘表示「藥華藥已準備好，要儘快將新武器送到對抗新冠病毒第一線的醫生手上。」一旦完成 P1101 納入「新冠病毒感染臨床處置暫行指引」，藥華藥將以贈藥方式，供各級醫療院所治療輕中度新冠肺炎患者。

藥華藥表示，長效型干擾素藥物 P1101 的學名、成分，與印度官方核准緊急使用於新冠病患的生物相似藥 Virafin 相同，都是 Pegylated interferon alfa-2b。據 Virafin 三期臨床試驗數據顯示，新冠輕、中度患者，施打後氧氣供應時間從 84 小時減少至 56 小時；病患服用藥物後第 8 天，陽轉陰機率達 91.15%，比標準治療組（SOC）的 78.90% 治癒力更高。

在「藥華藥 Can Help」消息公布後，藥華藥旋即以這份數據徵詢中部及北部感染科醫師，醫師們研究相關臨床資料後表達高度興趣，但因新冠肺炎為第五類法定傳染病，建議儘快向疾管暑申請納入「新冠病毒感染臨床處置暫行指引」。該指引是 CDC 參考世界衛生組織（WHO） 的指引與國際最新文獻所制定，用以提供臨床醫師在診治疑似 SARS-CoV-2 感染者時有相關建議可參酌之指引。經查，現行 CDC 公布的最新「新冠病毒感染臨床處置暫行指引」為今年 5 月 14 日的第 10 版，先前第 9 版則是在今年 3 月 18 日公布。

P1101 已於 2020 年 5 月獲台灣衛生福利部核准用於治療真性紅血球增多症（PV）病患，並已陸續供貨給醫療院所，未來藥華藥將會配合其他醫院進行緊急進藥，全力與全台灣醫療院所合作，提供 P1101 協助治療新冠肺炎確診患者，共同為台灣努力。如民眾有需要，請與專業醫師及醫療院所聯繫。

