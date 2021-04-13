海龍風電計畫過審查 將攜手兩統包商蓋風場

海龍離岸風電計畫今 (13) 日宣布通過經濟部國產化審查，對致力如期如質完成國產化項目；海龍計畫目前已與台船環海及西門子歌美颯簽訂優先承攬協議，將攜手兩大統包商達成各項國產化承諾。

海龍計畫表示，過去 2 年一直與台灣政府、國內外供應商密切合作，全心投入國產化準備工作，作為台灣成為亞太離岸風電出口中心的「定錨專案」，海龍計畫致力達成政府國產化要求，以培養永續發展的台灣離岸風電產業及在地供應鏈。

海龍計畫在 2019 年第四季分別與台船環海風電工程公司，及西門子歌美颯簽署「優先承攬協議」，確認夥伴關係，未來海龍將與上述兩大統包商攜手努力，致力達成各項國產化承諾。

海龍計畫與台船環海的合作，是台灣首宗大型海事統包工程計畫優先承攬協議，內容涵蓋水下基礎及海底電纜設計、採購製造、運輸及安裝等統包工程，並促成台灣第一艘全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪 (Green Jade)」最終投資決定，預計 2022 年完工交船，並投入海龍離岸風場服役。

至於西門子歌美颯，海龍計畫就 300MW 的 2A 風場，與其簽署優先承攬協議，將採用西門子歌美颯最新款的 SG 14-222 DD 風機，單機裝置容量達 14MW、葉尖至海平面高度達 247 公尺，屆時將成為市場上最大離岸風機之一，於西門子歌美颯台中港機艙組裝廠生產。

