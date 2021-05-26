天氣主宰＋中國打壓原物料行情 玉米期貨下跌6%

美國近期天降甘霖，提振了美國中西部地區近期種植農作物的進度，週二 (25 日) 黃豆、玉米和小麥價格同步下滑。

最近的降雨刺激了美國西南部地區的農作物種植，這消弭了中國對美國玉米供不應求的隱憂，週二 7 月交割的玉米期貨價格下跌 6%，報每英斗 6.18 美元，創下一個月來新低。

玉米走低也對其他商品構成壓力，黃豆和小麥期貨也同步下滑。7 月交割的黃豆合約下跌約 10 美分，報每英斗 15.13 美元。小麥下跌約 5 美分，報每英斗 6.57 美元。

美國農業部 (USDA) 的最新作物進度報告顯示，截止上週日，佔去年玉米種植面積 92% 的 18 個州，玉米種植進度較前週的 80% 增加至 90%。

普萊斯期貨集團 (Price Futures Group) 分析師 Phil Flynn 表示，美國已種植了大部分農作，降雨的希望正在打壓農作物市場，美國農業部的報告顯示，玉米種植率為 90%，高於同期 5 年均值的 80%。與此同時，美國黃豆種植率為 75%，也高於同期 5 年均值的 54%。

商品經紀商 US Commodities 創始人兼總裁 Don Roose 表示，先前美國乾旱天氣的威脅危機解除，至少目前出現降雨後，這些地區的種植率都有改善。

此外，中國國務院常務會議連續兩次關注大宗商品價格上漲問題，也對農產品期貨帶來一定的壓力。

U.S. Commodities 總裁 Don Roose 指出，隨著中國對遏製商品價格上漲的努力，投資人想知道中國持續買入？