確診住進檢疫旅館 防疫保單賠不賠？金管會定調從寬認定

現行防疫保單保險內容大多只理賠住院醫療保險金與負壓隔離病房保險金，但是隨著國內確診病例攀升，醫療量能吃緊，許多確診患者若屬輕症將送至防疫旅館或加強版集中檢疫所隔離，此狀況防疫保單是否理賠備受矚目，對此，金管會今 (25) 日要保戶放心，業者會從寬理賠。

我國本土案例十天內暴增，消基會今日召開記者會表示，截至今年 5 月 17 日為止，整體產險業防疫保單新契約件數達 289 萬件，但是消基會抽樣 4 家壽險公司、4 家產險公司推出共 8 張防疫保單，發現只有 2 張保單提供法定傳染病的隔離費用補償。

此外，收樣的防疫保單中有 7 張提供重症患者所可能需要的負壓隔離病房醫療保險金，但是隨著疫情快速變化，政府成立類似醫院的專責收治或收容機構，例如加強版集中檢疫所等，是否符合契約所稱醫院，未來恐爆發理賠爭議。

對此，保險局局長施瓊華表示，保戶如果確診，對輕症確診者來說，不管是否因為缺病房而住在集中檢疫所，只要符合住院條件，保險公司就要理賠，業者要從寬認定理賠；如果確診，但無症狀，因為保單有涵蓋法定傳染病，只要保戶有醫院治療行為的話，就看個案參酌；不過，若封城，則仍在理賠的除外條款。

此外，保險局近期也接到許多的反映，雖然接到衛生單位電話通知隔離，但還沒有收到隔離通知書，是否理賠？施瓊華表示，已請保險公司要跟客戶講一下，不用急著跟衛生單位要通知書，最後可由保險公司去向衛生單位查詢，確認是否有被要求居家隔離或檢疫。