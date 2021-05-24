30、40、50歲世代投保建議 樂退與保障一次兼顧

30、40、50 歲世代 (以下簡稱「345 世代」) 正是台灣經濟的中堅份子，然而隨著工時長、房價高等因素，為了賺錢得付出更多健康成本。全球人壽建議「345 世代」應趁打拚時好好把辛苦錢留下來，可透過全球人壽「金旺前挺保專案」，一次滿足樂退與保障。

全球人壽表示，看到「345 世代」打拚時期的高保障與快速累積資產的需求，3 月份時推出「金旺前挺保專案」，透過 1「金旺堡」(主約) 與 5「蔬果」(附約)，不僅可以享受全方位守護的高保障、還可以同時輕鬆準備退休生活。

全球人壽表示，因為現在國人平均餘命越來越長，必須要提前準備退休規劃，然而意外、疾病等風險難以預料，隨時可能打亂人生計畫。若只是單純透過投資或是儲蓄來準備退休，萬一遭逢意外事故，或是一場大病，原本累積的資產可能一次耗盡，而喪失工作能力後連生活都有問題，更不用談退休了，因此，在準備退休規劃時，保險絕對是不可或缺的重要元素。

因此，在規劃「金旺前挺保專案」時，除了以壽險主約當潛艇堡麵包作為退休規劃的核心，更搭配了 5 款醫療照護的附約，就如同 5 蔬果一樣健康養生，建構完整的退休規劃專案。而擔任潛艇堡麵包的就是「全球人壽 1314 金利旺盛利率變動型終身壽險 (定額給付型)」，5「蔬果」則是實支實付、重大傷病、失能豁免、多次癌症、長期照護等健康保障，由壽險主約搭配多款一年期附約，建構起全方位醫療保障。

全球人壽說明，「金旺前挺保專案」就是前期提供高保障、後期加速資產累積，加上全面性的醫療保障，同時滿足「345 世代」對保障與退休的兩大需求。

擔任「金旺堡」的「全球人壽 1314 金利旺盛利率變動型終身壽險 (定額給付型)」，是結合保障與資產累積的商品，也就是在年輕時投保，繳費期間可以享受高額保障，在重大責任期可以享有高倍數保障，即便發生事故，家人也可以獲得照應；未來隨著年紀增長，卸下家庭經濟支柱重擔之後，保單價值繼續增值，保單中所累積的價值就可作為退休財源，繳費期滿還可選擇轉入投保即期年金保險，形成穩定的退休金流，在累積資產的過程能同時擁有保障。

全球人壽說明，「金旺前挺保專案」有三種「輕食」、「招牌」、「總匯」套餐範例來搭配。「輕食簡單點」就是核心的金旺堡壽險主約，加上失能豁免保障及實支實付保障，可以跟上醫療自費項目越來越多的健保改革趨勢，適合剛進入社會的年輕族群。

「招牌精選點」則是再加上重大傷病保障、多次癌症保障，因為這些疾病造成的醫療問題確實比以前更多，所以在原本的壽險、實支實付、豁免之外，再納入民眾可能會因罹患癌症或重大傷病而形成的壓力與風險，適合青壯族群或是有較高風險意識族群的保障規劃。

第三種「總匯完整點」則是另外涵蓋了長期照顧保障。在過去 10 年，長照這議題越來越被重視，國人平均餘命越來越長，不僅政府有注意到，民眾更是意識到在社會高齡化情況下，長照保障更是不可或缺，所以一個完整的套餐，就必須要納入長照的保障。

另外，全球人壽強調，「金旺堡」主約也保有讓保戶可選擇的彈性，繳費期滿時，可以選擇讓保單價值繼續增值，或是轉入投保即期年金保險。

全球人壽表示，現在越來越多人希望在退休時，可以有一筆像終身俸一樣穩定的金流，「金旺堡」就提供這樣的選擇，把壽險保障轉為一筆穩定的被動收入；在身故保障方面，也提供了定額給付的選擇權，就是把原本一大筆的身故保險金變成定額分期給付的態樣，分期給付不但能讓保險金妥善運用，也能領得更多，讓愛陪伴家人更長久。

全球人壽致力於將「公平待客九大原則」落實在日常，為確保保險商品符合客戶需求與期待，嚴格遵循認識客戶與商品適合度分析，除為確保保險招攬品質外，更為使保險商品能確實滿足客戶的保障需求。另外，全球人壽為滿足不同族群的需求，更以擴大保險普及率為已任，積極發展並推廣微型保險。藉由最核心的保險保障項目，使客戶遭逢人生意外或變故時，不致頓失依靠。