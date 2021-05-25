壽險業確診愈來愈多 業務員即起可暫時改採視訊賣保單

壽險業務員確診案例愈來愈多，因應疫情嚴峻，金管會今 (25) 日同意，新契約招攬、核保、繳費、保全、理賠等作業的受理，可暫時不用親簽，改採視訊錄音錄影方式賣保單，且疫情緩解後，業務員也不用再逐一拜訪客戶重新親簽。

依現行保險業務員管理規則規定，保險業務員從事人身保險招攬的行為，需親晤客戶取得親簽的投保相關文件，等於必須與客戶面對面接觸，考量國內疫情已提升第三級防疫警戒，應減少人與人之間接觸，但又為確保保險業營運不中斷，金管會今天同意保險業務招攬、核保、保全、理賠及商品審查的暫行作業細則，規範重點如下：

一、新契約招攬、核保、繳費、保全、理賠等作業的受理及受理後處理過程，原應採紙本或書面同意作業者，可以透過電子郵件寄送、拍照或掃描上傳、傳真替代先行回傳保險公司，並於疫情警戒降為二級或以下時，將正本繳回保險公司留存。

另保險商品送審相關作業，可以先以電子公文方式通知主管機關及財團法人保險事業發展中心。

二、保險業務員於疫情期間可以視訊完成親晤親簽保戶的程序，在確認客戶意願後，以視訊錄音錄影方式留存客戶親晤親簽紀錄，其影像內容應包含客戶出示身分證明文件、聲明書 (內含同意辦理該業務、本暫行措施及投保各項文件為親簽) 並錄下簽署聲明書的簽名動作確認是其親簽，以茲證明是客戶本人及親簽。

不過，保險局強調，上述的身分證明文件影像、錄音錄影檔案，應確保清晰度及品質以供後續查核作業。另外，這些檔案應指定相關權責人員進行覆審，確認客戶辦理投保或服務作業的適當性及意願。

此外，保險公司應就是否符合規範進行抽查，且業務員個人及公司整體均不得低於 20%，以確保客戶權益。另公司應電訪確認客戶意願並核對客戶簽名，並應就所涉各項服務作業、相關文件及檔案資料等訂定管理規範。

金管會提醒，保險業透過此暫行措施，原本親晤親簽方式，可在確認客戶身分及客戶同意之前提下，改採視訊錄音錄影方式取代，讓客戶及業務員或服務人員可在更安全環境及狀況，完成保險契約投保、核保、保全、理賠等各項保險服務，適度降低疫情帶來的影響，並確保壽險業各項服務及業務營運不中斷，惟業者仍應落實相關控管機制，以確保客戶權益。