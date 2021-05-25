張志誠觀點：傳產休息時電子輪動上 台股距離回升波只差一步

1. 當台灣股市近期瀰漫著恐慌是否疫情升溫而影響到股市資金的時候，其實美國道瓊指數若站上 34572 點、費城半導體指數則突破 3169 點都會產生未來回升波的訊號，上周市場瀰漫在 Fed 是否會進行縮表的震盪壓力時，深入思考會發現美國經歷了紓困金發放後，消費需求帶上來，從大宗物資第二季開始的漲價，到北美區首季電視銷售創下歷年同期最高數字，再到運輸與製造不及，導致不只晶片，就連房子、家具、雞肉、咖啡等等都面臨供應短缺的風險。我認為這是史上最高額的經濟紓困金，及政府不斷推出的刺激方案和疫苗施打，造成人民壓抑許久的消費暴增, 在我對經濟學的理解，財政政策一開始產生的乘數效果，必然會讓市場相關數據大增，但這不會是 Fed 短期決定縮表的條件，好不容易帶起的經濟增溫，我預估 Fed 沒見到連續兩季通膨率達到 2% 以上的話，就還不會進行 QE 的縮表

2. 台股的技術面，過去我強調過一個關鍵，就是 17709 點下來的三波後，只要本波反彈重新站回第一破的低點 16647 點，則台股短線上就化解空頭需要回檔五波的疑慮，可以順利地跟隨美股逐步走向回升波，台灣的疫情問題在國際上之前都經歷過，所謂的社區感染只要達到一個高峰量，自然就會 {校正回歸} 到出發時的染感數據，所以台股這波在 5 月 17 日前上市加上櫃共減少約 1500 億元的融資餘額，就是散戶因外在因素恐懼而認賠讓股票重流回法人手上。

3. 我認為加權指數來到本周會遇到前波高點來的 21 天時間轉折，短線上法人先拉升的強彈，到了月均線之上先交代回升波的任務後，今天傳產最強的航運股，陽明 (2609-TW)、長榮(2603-TW) 到了前高點壓力融資增加就不會是追價點，而散裝航運龍頭股裕民 (2606-TW) 遭遇下降月均線壓力，必須先震盪洗浮額後，等待 10 日均線的翻轉走強慣性。當強勢季線之上的傳產股今天資金被吸引到電子股時，沒有同步傳、電主流合攻，我認為投資人對於跌深反彈有季線上檔電子股，反而要注意越接近前波下跌缺口或是季線壓力之上，就不能追價。電子股我建議只有本波僅回到季線止穩的族群才是保持在中期多方架構的股票，才是投資人可以股換股的方向，如利基型記憶體 IC、面板、矽晶圓、八吋晶圓代工與封測，其他只要未能保持在季線之上的產業，短期急漲後就不需考慮。

力積電 (6770-TW)

產業面：去年因新冠肺炎疫情肆虐影響，導致實體經濟的需求大受打擊，但是實體經濟的衰退卻也同時帶動宅經濟的成長，避免出門與跟人接觸的情況下要繼續工作與生活，就必須仰賴資訊科技的應用。力積電深耕晶圓代工多年，已經擺脫過去標準型記憶體大起大落的產業宿命，這次整個產業大環境利多帶動下，晶圓代工供不應求，4 月份營收年成長 28.6%，第一季年成長 23.58%。晶圓供不應求的趨勢有望繼續到 2023 年，若這個趨勢正確，營收將會繼續維持成長。

晶豪科 (3006-TW)

產業面：晶豪科的產品線著重在利基型 DRAM、NOR Flash、SLC NAND 三個主要領域，從去年底到現在出貨動能持續成長，今年因為疫情因素影響，改變人類的行為模式，帶動整個記憶體和晶圓的需求，還有多國都仍在封城，疫情還沒有退燒的情況下，宅經濟已經不是個流行詞而已，已經是個結構上的需求改變，所以記憶體供不應求的情況還會延續，晶豪科 4 月份營收年成長 64.52%，第一季年成長 35.69%，成長很有機會延續下去。

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