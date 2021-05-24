4月製造業生產指數連十五紅 續創歷年同期新高

經濟部統計處今 (24) 日公布 4 月工業生產指數，受惠全球景氣穩定復甦、終端需求增溫，加上去年比較基期較低，帶動 4 月製造業生產指數達 124.78，月增 9.88%、年增 14.24%，連十五紅，續創歷年單月新高，累計今年前 4 個月製造業生產指數 124.85、年增 13.82%。

從行業別分析，統計處指出，半導體持續受惠疫情帶動的數位轉型、5G、高效能運算、車用電子等應用晶片需求強勁，4 月年增幅達 16.02%，推升電子零組件業生產指數年增 15.72%，連續第 17 個月雙位數成長。

液晶面板及其組件業也受惠疫情帶動居家辦公、線上學習及宅經濟需求延續，年增 26.37%，電腦電子產品及光學製品業則受行動裝置鏡頭訂單縮減減產，抵銷部分增幅，僅年增 6.7%。

傳統產業也有明顯回溫趨勢，統計處表示，化學原材料業、機械設備業、基本金屬業、汽車及其零件業受惠景氣回溫，加上去年基期較低，且廠商投資積極，年增幅均達雙位數，分別有 15.89%、26.03%、15.94%、33.76%。

展望未來，統計處表示，主要經濟體推出刺激經濟方案，有助支撐全球景氣復甦力道，可望帶動製造業生產持續增長，估 5 月製造業生產指數將年增 14.4%-17.8%，但近期國內疫情升溫，加上美中貿易、科技爭端未解，恐再衝擊本月製造業生產表現，