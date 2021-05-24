疫情加速驅動兩大趨勢 玉山行動銀行使用人數增3成

玉山金控 (2884-TW) 今 (24) 日召開法人說明會，首季獲利穩健成長，玉山金表示，疫情加速驅動了數位與 ESG 兩大趨勢，其中，行動銀行使用人數大舉增加 3 成。展望未來，為深化數位客群經營，玉山數位品牌 e.Fingo 也整合線上金融服務，結合會員經營推出一系列活動。

玉山金首季自結淨收益 137.0 億元，稅後純益 52.1 億元，較去年同期增加 14.6%，每股稅後純益 (EPS) 0.41 元、股東權益報酬率 (ROE) 11.28%、資產報酬率 (ROA) 0.71%。累計前 4 月稅後純益 70.6 億元，較同期增加 15%，EPS 為 0.56 元。

玉山金首季之所以繳出亮眼成績，主要是淨手續費收入 52.7 億元，較去年同期成長 4.9%，其中，銀行財富管理淨手收 25.0 億元，較去年成長 3.8%，均創下歷年單季新高，承銷、證券經紀等業務的手續費亦大幅成長。

放款業務方面，在全球供應鏈重組的大環境下，企業擴大在台投資，整體投資及出口都有很好的表現，帶動放款較去年同期成長 9%；中小企業放款成長 15.0%，截至 3 月底，玉山銀行的逾期放款比率 (NPL) 為 0.19%，逾期放款覆蓋率 649.4%。

玉山金表示，疫情加速驅動了數位與 ESG 兩大趨勢，在數位方面，玉山在疫情期間推出便利的零接觸金融服務，包括手機號碼轉帳功能，並首創外幣匯入大額線上解款。疫情使顧客對於數位需求快速增加，自去年初以來，玉山行動銀行服務使用人數增加逾 3 成，今年更有超過 75% 的基金申購、信貸申請案件、外匯交易均是在數位通路上完成。

ESG 趨勢方面，各國政府及企業均高度重視氣候變遷議題，玉山金控總經理陳美滿表示，玉山響應國際趨勢，今年成為亞洲首家金融企業宣布以 1.5°C 為減碳路徑加入科學減碳目標 (SBT)，國際知名的永續評鑑機構 Sustainalytics，亦評比玉山的 ESG 表現為全球前 1%，也是台灣表現最好的金融機構。