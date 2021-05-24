〈凱崴營運展望〉代工服務下半年強勁成長 已與多家載板廠簽長約

在市場需求大幅成長下，凱崴 (5498-TW) 去年鑽孔、成型等代工服務業務，已達 2 億元，年增 45%，總經理陳柏穎今 (24) 日出席 OTC 業績發表會指出，針對代工服務陸續完成桃園楊梅與深圳等服務中心規模，下半年將展現強大動能，且由於產能供應仍吃緊，已與載板廠簽訂鑽孔代工長約。

陳柏穎指出，凱崴三大業務內容包括 PCB 微型鑽針、銑刀製造生產，替南亞 (1303-TW) 及大陸建滔銅箔基板 (CCL) 代理銷售，及包括機械以及雷射與成型代工服務，三者整合下，有助服務中心業務成長，而凱崴 2020 年營收 12.64 億元中，代工服務營收 2 億元，年成長 45%，占比 15.8%。

凱崴客戶包括華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW)、健鼎 (3044-TW) 、深南等大廠，陳柏穎看好，HDI、IC 載板及汽車板鑽孔需求持續走高，凱崴擴建的江蘇昆山花橋新廠將在今年完成，同時，桃園楊梅、深圳服務中心也在第一季完工，第二季起貢獻營收，另外，凱崴也持續擴充楊梅服務中心規模，新增產能將在 6 月開出。

陳柏穎指出，欣興、景碩、南電等 ABF、BT 載板新產能都將陸續開出，但配套鑽孔產能仍不足，各廠看 2021 年至 2025 年鑽孔產能仍然短缺，因此決議與凱崴簽訂代工服務長約。

凱崴因應訂單到手，對於雷射、機械鑽孔需求，持續增加資本支出，預估 2020-2022 年的資本支出超越 10 億元。