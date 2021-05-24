〈東元改選前哨戰〉電子投票結果出爐 黃茂雄陣營拿下過半票數佔上風

東元 (1504-TW) 今年將全面改選 11 席董事，電子投票結果今 (24) 日出爐，電子投票比重約 28%，其中集團會長黃茂雄陣營提名候選人，拿下過半票數、約 62%；被視為改革派的黃育仁陣營，提出的討論事項轉投資事業檢討改進案，有過半反對票，顯見黃茂雄陣營暫時領先。

東元將改選 7 席董事、4 席獨董。董事候選人票數方面，資料顯示，黃茂雄陣營中，以東元現任董事長邱純枝與黃茂雄拿下最多票數，分別 4.37 億股、4.94 億股，其餘董事候選人得票數約落在 2.4-2.7 億股，配票相對分散。

黃育仁陣營董事候選名單中，英毅投資代表人、前東元總經理特助黃立聰票拿下 8.59 億股，也是此次電子投票數最多者，另外黃育仁則獲得 3.34 億股。

獨立董事部份，黃茂雄陣營以現任獨董劉維琪 4.54 億股最多，其餘候選人華新獨董陳翔中、中山善萊聯合會計事務所長黃協興、安信法律林麗珍約拿到 2.46-2.93 億股。

黃育仁陣營則以環球水泥總經理侯智升獲得 5.46 億股居冠，其次為台灣投資人關係學會 (TIRI) 名譽理事長孫又文、約 2.22 億股。

黃育仁宣示聚焦東元 3.0 計畫，並在股東會提出討論事項「轉投資事業檢討改進案」，目標讓東元股東權益報酬率提升至 10% 以上，不過從電子投票結果顯示，約有 3.14 億股、過半數投下反對票。

東元指出，電子投票總得票數過半，11 位董事候選人獲得相對多數外資支持，公司在前段時間多次與各家外資闡述未來營運計畫，也逐一說明各候選人的選任考量與專長貢獻，對選舉有相當助益。

東元強調，候選人得票率平均分佈，符合支持外資的投票政策，也顯示東元團隊每位人選均獲外資信任，將繼續尋求前往現場投票的股東支持，表達對股東溝通的重視。

受疫情影響，全台股東會延至 7 月以後召開，東元董事改選也進入延長賽，父子雙方陣營火藥味越來越濃。黃育仁表示，從對外流通股數來看，已達到設定目標且優於預期，距離股東會時間還有 1-2 個月，還有部分股東是後續爭取的對象。

黃育仁陣營也呼籲公司，股東會需公平、公正、公開，且在確定時程前，應將提出完整的配套措施，包括報到程序、會場動線、投票時間等，期盼雙方都有風度，讓股東會順利落幕。