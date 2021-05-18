〈東元改選前哨戰〉菱光監察人提告砸上億元收購委託書 董座黃育仁反擊提刑事告訴

東元 (1504-TW) 集團會長黃茂雄與其長子黃育仁經營權之爭，延燒至菱光公司內鬥，菱光監察人林久真今 (18) 日提告，指董事長黃育仁未經董事會同意，砸上億元委託元大證券徵求東元委託書，對此，黃育仁也發出聲明反擊，林久真為黃茂雄人馬並被派來查帳，行徑令人質疑，也將提出刑事告訴。

林久真今日委請律師陳誌泓赴台北地檢署，提告黃育仁違反證交法特別背信罪，元大證董事長陳修偉及總經理馬薏雯可能是共犯，一併提出告發。

陳誌泓表示，去年菱光和元大證簽約，負責處理股東會徵求事務，黃育仁疑似未經董事會決議，今年 4 月新增協議，以每張 515 元價格收取東元委託書，總計菱光、東友支付最少 1 億元給元大證，不符合公司治理原則。

黃育仁回應，林久真為東元稽核主管，也是黃茂雄的人馬，今年 5 月被派到菱光擔任監察人代表人，顯見黃茂雄把東元內部同仁當作自己的家臣，此立場嚴重令人質疑。

再者，林久真上任後開始對菱光進行查帳，後續也有媒體報導，質疑林久真對外洩漏菱光的保密資訊，涉嫌違法，且出面惡意中傷、不實指控菱光及元大證券，行徑相當令人不齒，後續將提出刑事告訴。

東元也發出新聞稿指出，黃育仁遭控告涉嫌違反證交法特別背信等罪，此為菱光治理問題，加上該案已經進入司法程序，希望檢方毋枉毋縱，基於偵查不公開，公司亦不便評論。

東元呼籲，請有心人士勿模糊焦點，更盼勿牽扯到東元股東會。東元股東會向來守法合規，今年也是一切遵循法令及公司治理辦理，若無端牽扯去年大同股東會市場派論調，對比今年東元股東會，恐是刻意炒作、誤導，有心人士勿濫用公共資源，誤導媒體或模糊焦點，以致於造成對東元公司聲譽的侵害。