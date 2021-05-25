股市錯殺撿便宜 泛鴻海股東更有好康可以拿

國內新冠肺炎疫情延燒，台股大幅修正，很多好股票也擋不住沉重賣壓，鴻海一度跌到百元以下，不過卻反而吸引不少買盤逢低進駐，就連外資也認為現在買鴻海很划算！現階段逢低布局鴻家軍股票，除了股價相對甜蜜，可以撿便宜之外，只要成為泛鴻海集團股東還能升級為可購樂電商平台 (COCORO Life)VIP 黑卡會員，享有特殺優惠，並可以領取 1,680 折價券、夏普商品 7 折券，讓鴻家軍股東們買股票賺價差、領股息，還能享購物折扣。

股市錯殺撿便宜 關注兩面向

台股近期高度震盪，尤其是新冠肺炎陰霾造成市場恐慌拋售，5 月 12 日盤中甚至狂殺 1,417 點，跌幅超過 8%，台股一度失守半年線位置。不過，也由於台股大幅修正，反而為空手或者想加碼的投資人提供進場的好時機，特別是產業前景佳而被錯殺的個股，更是受到資金的青睞。

原因有二，首先就趨勢面來說，人工智慧、大數據及物聯網等技術的純熟，多元化應用場景將逐一展現，例如智慧城市、智慧醫療、智慧物流、智慧運輸等等，因此 5G、IoT、電動車等相關題材持續看俏，可以關注相關個股低檔布局機會。以鴻海來說，今年第一季獲利搶眼，營收創下同期新高，推升毛利率、營益率和淨利率，因此，短期股價雖然難免受到消息面與籌碼面的影響而回檔修正，但長期來說，進入第四季蘋果出貨旺季及電動車的利多加持，投資人可以趁股價回檔之際，逢低分批布局。

二是配息率保護：台股即將進入除權息旺季，很多人期待所買的股票可以領到高股息，不過，股票成本越低，殖利率也會相對較高，舉例來說，今年鴻海配發 4 元股利，若以 5 月 24 日收盤價 109.5 元計算，配息率達 3.65%。再者，買入穩健經營、產業展望良好的公司，長期而言，股利比較穩健，不會忽高忽低，較適合做為長期存股標的。

股東通知別亂丟 鴻家軍股東還能拿優惠

投資人現階段布局鴻海集團股票，除了股價進入甜蜜點，只要是泛鴻海股東還有優惠可以拿，包括鴻海、鴻準、乙盛 - KY、廣宇、正崴、森崴能源、永崴、樺漢等八家公司的股東，收到股東開會通知書後，於今 (2021) 年 5 月 5 日至 8 月 31 日期間，掃描封面的 QR code，即可註冊升級為可購樂 (鴻海旗下的夏普投資電商平台) 黑卡 VIP 會員，永久享有 VIP 專屬權益，包含 VIP 破盤特價、新品搶先購、股東生日禮等好康，正所謂一日股東，終生股東。不僅如此，還可以再額外領取 1,680 元折價券及 3 張夏普 7 折券等優惠。

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