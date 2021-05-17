新加坡4月非石油出口增速放緩至6% 低於市場預期

根據新加坡企業發展局 (ESG) 在週一 (17 日) 發布的最新數據顯示，今年 4 月份新加坡非石油國內出口額 (NODX) 的成長速度有所放緩，較去年同期增長 6%，低於市場預期。

數據顯示，新加坡 4 月 NODX 較去年同期增長 6%，延續了自 12 月以來的正向走勢。但是，4 月份的數據低於 3 月份修正後的 11.9% 增幅，也低於分析師預期的 11.5%。

從產品類別來看，4 月份電子產品出口較去年同期增長 10.9%，低於 3 月份的增長 24.4%。同時，非電子產品出口增長了 4.7%，低於 3 月份的 9.2%。在非電子產品中，化學品出口大增 104.6%，表現最佳，石化產品則增長 63.3%，專用機械也成長 54.3%，不過藥品出口年減 40.9%。

從出口國來看，新加坡對 10 大主要出口市場出現回落。新加坡 4 月份對美國、歐盟和日本的出口減少。對美國的出口年減 42%，慘於 3 月份的 19.8%。對歐盟出口從年增 31.6% 轉為年減 30.2%。對日本出口則擴大至年減 33.2%。

不過，新加坡在 4 月份對中國、馬來西亞、香港、南韓和泰國的非石油產品出口則有所上升。對馬來西亞的出口年增 57.1%，高於 3 月份的 46.9%。對中國的出口擴大至 55.5%，對香港的出口則是轉升為年增 30.9%。

新加坡 4 月份貿易總額年增 26.3%，至 958 億美元。出口總額增長了 26.6%，進口總額增長了 25.9%。

近日新加坡本土疫情升溫，為防疫情擴大，新加坡政府宣布自 5 月 16 日至 6 月 13 日實行多項防疫措施加強版，包含禁止餐廳內用、社交聚會人數從最多 5 人降至 2 人等。