拜登宣布疫苗共享 莫德納證實已行動、輝瑞首先輸送中南美洲

在美國總統拜登本周宣布將共享美國疫苗後，莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 與輝瑞已開始向其他國家出口美國生產的疫苗，這是美國疫苗對外供給的關鍵一步。

Moderna 發言人 Ray Jordan 證實，該公司正在向國外運送疫苗，但並未提供更多細節。Moderna 疫苗在去年通過美國食品藥品監督管理局 (FDA) 審查後，生產的庫存大多由美國政府採購，因前總統川普和現任總統拜登皆使用戰時權力確保美國疫苗訂單能優先處理，以供美國人民使用。

隨著美國疫苗施打率逐漸提高，拜登政府本周宣布將釋出美國疫苗庫存，由輝瑞 (PFE-US)、Moderna 與嬌生 (JNJ-US) 所提供。

除 Moderna 外，據路透 (Reuters) 引述知情人士報導，輝瑞 / BioNTech 也已開始將數百萬劑疫苗運往巴西、祕魯、烏拉圭等中南美洲國家，每周將生產 1000 劑疫苗以供出口。

此外，輝瑞持續與疫情嚴峻的印度對談，而印度當局尚未批准輝瑞疫苗。消息人士表示，目前尚不清楚任何潛在協議的時程表。

拜登承諾將在 6 月底之前對外運送 8000 萬劑，其中 2000 萬劑由輝瑞、Moderna 與嬌生提供，其餘的 6000 萬劑疫苗來自阿斯特捷利康 (AstraZeneca)，等到該疫苗獲 FDA 授權後將會出口。

Moderna 和輝瑞一直是美國疫苗大規模接種過程的重要關鍵，隨著美國接種需求趨穩，mRNA 疫苗輸往外國的消息有望成為渴求疫苗國家的轉機。

根據美國疾病控制與預防中心 (CDC) 數據，Moderna 已向美國交貨 1.45 億劑疫苗，約占目前供應量的 41%。目前美國每日配送疫苗約 180 萬劑，較 4 月中旬的 340 萬劑低了許多。