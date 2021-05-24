〈台股盤前〉大盤是否站穩萬六續攻 要看疫情變化 短線避開漲多個股

國內疫情持續延燒，外資動態不明，成為牽動台股盤勢最大變數，短線要站穩萬六變數仍多，法人認為，台股短線仍將以盤整格局為主，短線建議分散產業布局勿重壓單一產業，並避開漲多標的。

台股 21 日雖開高走高，終場收在 16302.06 點，周線收紅，但與台股高度連動的美股卻在通膨隱憂與政府基礎建設縮水衝擊下，拖累三大指數同步收黑，加上國內疫情持續蔓延，讓台股面臨腹背受敵的壓力。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，電子股目前需求仍然強勁，且處於漲價延續階段，但要注意的是，中國手機部分開始傳出雜音，必須觀察是否壓抑相關族群第三季的獲利動能。

在非金電族群部分，鍾安綾預估，主要來自於市場對通膨預期，以及原物料價格上漲對於獲利的貢獻，研判經濟解封後市場對於產品需求有望逐步回溫，但原物料價格再漲空間有限，預期仍以整理格局為主，不宜貿然追高。

觀察大盤籌碼面，根據證交所統計，21 日外資買超 174.46 億元，累積近一周為買超 264.46 億元，而目前對台股關鍵變數仍在疫情變化，後續可觀察疫情控制情形。

保德信高成長基金經理人葉獻文認為，持續看好年增率逐季擴大的傳產與電子個股，其中電子股可聚焦受惠漲價題材的 IC 設計、5G 等半導體相關產業鏈，但要注意，近期電子類股表現略顯疲軟；至於傳產則以民生消費投資主軸，也可留意鋼鐵、航運等週期性產業的投資機會。

