〈國內疫情升溫〉基本面+資金面難敵疫情 台股短線震盪

國內疫情升溫，台股也陷入震盪整理格局，投信認為，台股雖有基本面跟資金行情支撐，但隨著國內疫情持續擴散，除非防疫機制奏效使得確診人數下降，才有機會擺脫震盪整理格局，重拾多頭格局繼續上攻。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股短線將持續受疫情箝制，其中以內需消費首當其衝最受衝擊，如果第二季消費需求消失，第三季要回升相對有難度。

至於外銷出口為主的產業，短線影響較低，可觀察生產基地是否在台灣，若在台灣者，可能受居家上班或異地分班的影響，有延後出貨的問題。

周書玄分析，大盤短線多空因素並存，利多部分有融資減幅、VIX 持續下降，且台指期 17 日結算並未再破 12 日 15027 低點，建議觀察疫情變化，投資應分散風險，並審慎樂觀應變。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，左右股市因素包括疫情、通膨預期心理等因素，加上過去撐盤主力電子股漲多拉回，盤面當沖比重提升，多少扭曲部分標的基本面走勢。

再看外資動作，目前外資呈現忽買忽賣，對盤勢也缺乏一致性看法，整體而言，盤勢仍大致處於跌深個股輪漲的狀態，且在資金快速輪動下，預期盤勢將持續震盪一段時間。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，從資金面與基本面來看，台股並未有任何轉變，包括企業獲利持續獲得上調，全球資金面仍充裕等，目前左右盤勢最大變數仍在國內疫情。

葉獻文建議，投資人暫時先冷靜觀望等待盤面冷卻，等疫情穩定、當沖量能下降後，尋找股價具吸引力且企業獲利前景看升的企業，進行中長線布局；至於標的部分，目前電子傳產各擁投資機會，持續看好年增率逐季擴大的傳產與電子個股。

葉獻文說，電子股主要聚焦受惠漲價題材的 IC 設計、5G 等半導體相關產業鏈，且中長線持續看升，傳產則以民生消費投資主軸，並可伺機參與鋼鐵、航運等週期性產業的投資契機。