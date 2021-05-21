〈神達法說〉旗下子公司營運報捷 神數回穩業績估增逾1成

神達投控 (3706-TW) 今 (21) 日召開線上法說，旗下神雲受惠美中客戶伺服器需求強勁，全年營收估年增個位數；車用與智慧物聯業務的神數也擺脫去年衰退窘境，全年可望年增逾 1 成。

神雲總經理林聰良表示，首季業績已經回到高峰水準，在需求延續下，第二季業績可望與首季相近，全年也將成長。

在 5G 邊緣運算業務方面，林聰良認為，各地電信公司都有很強勁的需求，今年陸續認證、POC，明年會有明顯貢獻，客戶則涵蓋大電信公司跟軟體整合商。

神數總經理張樂群則表示，今年擺脫去年疫情衝擊，需求轉旺，其中行車紀錄器自有品牌 Mio 銷售回歸正常；平板方面，日本因奧運延期，客戶持續消化庫存，不過，日本之外的市場都有不錯的需求，包含來自車隊管理等領域的訂單。

不過，張樂群也坦言，近期本土疫情爆發，的確衝擊國內行車紀錄器銷售業務，根據回報，汽車通路訂單掉 3 成、線上通路更掉 5 成；東南亞雖然也受到疫情干擾，但程度相對不大。

而在智慧城市及車聯網應用方面，張樂群透露，今年已有成果，但整體發酵其會落在明年，可望出現爆發性成長。

若以神達投控首季營收占比來看，神雲 82.8%、神數 9.6%、神達電腦 7.6%；若以地區來看，北美約 5 成、歐洲 1 成、其他 4 成。