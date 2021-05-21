美經濟復甦+中國需求強勁 東元Q2營運正向

東元 (1504-TW) 今 (21) 日舉行線上法說，總經理連昭志表示，隨著美國經濟復甦，接單狀況已達預定目標，加上中國需求持續強勁、本季業績有望年增 2 成，推升整體營運表現，預期第 2 季會繳出不錯成績單。

連昭志指出，本季業績狀況不錯，主要成長動能來自中國拉貨力道強勁，尤其馬達和變頻器產品，美國市場隨著疫苗施打率提升以及經濟復甦下，接單狀況已達目標。

展望下半年，連昭志表示，大、小馬達訂單能見度看到第 3 季，第 4 季訂單尚不明朗，儘管船運價格持續調漲，原物料交期拉長，所幸未出現缺料，後續也會調整庫存因應。

東元國內市場也有斬獲，連昭志說，行政院推動「班班有冷氣」計劃，過去都以二線品牌廠為主，隨著政策調整，東元入選此次標案，有機會拿下 20 個縣市冷氣改裝，看好今年家電業績表現。

印度新冠疫情嚴峻，東元在當地共有兩座生產基地，連昭志表示，印度小馬達廠營運確實有受到疫情影響，物流出現很大問題，連帶影響出貨速度變慢；另一座廠房則正已完成建築設計，待當地政府核准建築執照，惟取證進度仍須視疫情而定。

東元第 1 季營收比重方面，機電產品占 34.4%、智慧製造占 22.2%、智慧城市占 20%、新能源暨工程占 11.2%、其他占 12.2%。處長簡世雄指出，

機電產品因中國市場成長，抵銷北美市場因疫情業績衰退，營收較去年小幅增長；智慧製造受惠中國自動化業務與義大利 Motovario 營收回溫，加上轉投資公司東捷設備採購專案收入增加，營收年增 13.5%。

智慧城市則因旗下家電部門業績成長，以及疫情推出電商購物需求增加，宅配通物流業務擴大，營收年增 9.4%；隨著離岸風場陸上變電站工程及 IDC 機房收入穩定成長，帶動新能源暨工程營收年增 22%。