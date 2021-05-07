〈東元改選前哨戰〉黃育仁董事候選團隊推3.0計畫 目標ROE提升至10%以上

東元 (1504-TW) 今年將改選董事，集團會長黃茂雄其長子黃育仁提出的 7 名董事，今 (7) 日透過影片方式發表宣言，力拚推動東元 3.0 計畫，目標把股東權益報酬率 (ROE) 從目前的 6.1% 提升至 10% 以上。

黃育仁陣營提出 3 席董事與 4 席獨董，董事名單包括現任東元獨董暨英毅國際投資負責人黃立聰、菱光科技董事長黃育仁、光菱董事長方頌仁；獨立董事名單分別為勝創科技財務副總李明萱、全球人壽董事劉積瑄、台灣投資人關係學會 (TIRI) 名譽理事長孫又文、環球水泥總經理侯智升。

董事候選團隊認為，東元集團投資事業多元，包括機電產業、資訊、不動產、人力資源到旅遊及餐飲業，彼此綜效相對有限，因此推出東元 3.0 計畫，將核心機電傳動業務、馬達、伺服驅動系統等產品，結合 AI、智慧感應及先進建模等智能方案，同時結合電動車輕量、微型化所需的材料科學，期望東元股東權益報酬率提升 10% 以上。

黃育仁表示，馬達產業正面臨 50 年來的大轉變，家電業和物流業也在面臨數位化轉型，東元必須要改革創新，才能因應產業趨勢和潮流演變，其中，東元核心事業在機電，馬達應做得更輕、更小，藉此導入更多應用。

孫又文提到，東元有 60 多年歷史的老字號，現今面臨一個轉型的契機，必須要聚焦才能面對世界級競爭的機會跟挑戰，在此情形下接受改革派的提名。

李明萱指出，此計畫共有兩大主軸，包括公司必須聚焦馬達布局，並發展相關明星、未來產業，如電動車和綠能等；另外須提高創新以及研發能力，未來也會把關投資案、不動產開發活化等議案。

侯智升表示，東元目前產品還有很多精進空間，公司對於創新投入與資源相對分散，當了解黃育仁對公司未來規劃後，決定加入團隊，希望能協助東元組織聚焦，把東元創新文化發揚光大。