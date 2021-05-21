〈東元改選前哨戰〉傳阻止召開股東會 董座駁斥：不實之事 仍將依法舉行

東元 (1504-TW) 今年股東會備受矚目，董事長邱純枝今 (21) 日線上法說會提到，外傳公司會阻止召開股東會，或是有其他小動作，此為不實之事，將依法召開股東會；黃育仁陣營則在法說會後，隨即舉行線上記者會呼籲，股東會需公平、公正、公開，且尚有一個月時間，將爭取更多股東支持。

東元經營權之爭煙硝味濃，東元今日下午 2 點 30 舉行線上法說會，法說會結束不到 5 分鐘，黃育仁陣營隨即召開線上記者會，雙方火藥味濃厚，拉票腳步不停歇。

邱純枝強調，今年股東會受外界關注、充滿挑戰，雖然股東會延期召開，但依照公司治理原則，將依規定辦理，外傳公司可能阻止召開股東會，言論不實。

黃育仁、董事提名人黃立聰、獨董提名人劉積瑄及東元創始股東代表孫嬿美則在線上記者會上共同呼籲，東元是正派經營的公司，股東會需公平、公正、公開，且在確定時程前，應將提出完整的配套措施，包括報到程序、會場動線、投票時間等，期盼雙方都有風度，讓股東會順利落幕。

對於股權掌握程度，黃育仁表示，從對外流通股數來看，已達到設定目標且優於預期，距離股東會時間還有 1-2 個月，還有部分股東是後續爭取的對象。

東元日前發聲明表示，獲得兩家外資投票建議機構支持，該機構也反對股東所提的轉投資事業檢討改進案。

對此，黃育仁回應，對外資投票建議機構的決定感到遺憾，但尊重其專業判斷，並重申對自己提出的改革計畫有信心，加上過去大同之亂時，外資投票建議機構態度較保守、導向公司派，最後結果也有差異，期望後續仍有機會能與外資投票建議機構接觸。