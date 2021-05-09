〈觀察〉國銀搶財管2.0商機 雙管齊下留住億萬富豪

國銀財富管理 2.0 正式開打，銀行除將私人銀行龍頭瑞士銀行 (UBS) 當假想敵外，為留住真正的億萬富豪客戶，積極調整人力規模與素質，從「內部升級」與「外部顧問」雙管齊下擴充戰備爭搶億萬富豪商機。

財管 2.0 首波上榜的包括兆豐銀行、上海商銀與中國信託三家銀行陸續開辦上路，為搶食高資產客戶理財商機，坐擁大量企業戶的公股行庫也積極爭取，第二批已遞件申請執照的銀行清一色皆為公股銀，包括華南銀行、第一銀行、合庫銀行與台灣銀行，希望能善用自身優勢，做大財管的餅。

有別於一般財富管理業務以理財為主，考量高資產客戶除了理財，通常還有稅務、資產傳承、配置與接班等需求，也因此，銀行因應財管 2.0 除了大量提供客製化理財商品外，也積極升級人力素質與規模。

綜觀目前已開辦財管 2.0 業務的銀行，為與一般財管業務區隔，除了建立跨部門機制打造專屬的理財規劃，理財專員也升級為具備高階財管服務資格，以兆豐銀行為例，目前旗下理專人力編制已有 3 分之 1 具備高階財管服務資格。

此外，為了師法外銀規模完整、一條龍的財管服務，部分國銀也積極與外部顧問單位合作，研議擴編包含稅務、高階金融交易、洗錢防制、私人銀行顧問等專責人力，以客製化的服務模式，讓這群億萬富豪心甘情願將錢留在台灣，進而深化關係，挹注銀行業務。