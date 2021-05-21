1-2月千萬特別獎發票還有5位得主未現身

3-4 月期的統一發票即將在 25 日開獎，但 1-2 月期仍有 5 張特別獎 (獎金 1000 萬) 的發票得主至今尚未現身領獎，其中一張是由位於基隆市的八方雲集所開出，消費者只花 82 元買水餃幸運中了千萬大獎。

根據財政部統計清冊，1-2 月期還有 5 張特別獎的統一發票尚未兌領，其中有 2 張分別由電商蘋果 App Store 與外送平台 Foodpanda 所開出，其餘 3 張則是各由位在基隆、台北與苗栗等店家開出。

根據清冊資料，電商蘋果 App Store 所開出的發票，為消費者花費 490 元購買應用程式；另有消費者透過 Foodpanda 平台的熊貓超市，花費 156 元購買零食、鮮乳等食品，就對中千萬特別獎。

其他三張由實體店面開出的千萬特別獎發票，消費金額也不大，其中由基隆市水餃店所開出的發票，民眾只花 82 元吃水餃；台北市大安區統一超商開出的千萬發票，消費者也只花 84 元買鮪魚手卷與瓶裝飲料就對中千萬大獎。

另外，也有民眾在苗栗縣竹南鎮中正路上的中油加油站，花 100 元加 95 無鉛汽油，同樣獲得財神爺眷顧，對中千萬元發票大獎。

值得注意的是，本次開出 8 張 200 萬元特獎，得主們動作迅速，已經全數完成獎項兌領，創下首次兌領率 100% 的紀錄。