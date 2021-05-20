南僑前4月稅後純益3.95億元 年增2倍 EPS 1.59元

南僑 (1702-TW) 今 (20) 日公布 2021 年 4 月稅後純益為 1.15 億元，月減 29.16%，年增 1.5 倍，累計前 4 月稅後純益 3.95 億元，年增 2.25 倍，每股純益為 1.59 元。

南僑指出，4 月獲利較去年同期增加 6889 萬元，主要是因大陸油脂事業營收較去年同期成長 31.5%，獲利增加 4100 萬元，加上冰品進入傳統旺季，營收較去年同期增加約 2000 萬元及上海寶萊納餐飲因大陸疫情較去年趨緩，營收增加約 3000 萬元推升。

南僑 2021 年 4 月營收 16.81 億元，月減 1.85%，年增 20.36%；累計 2021 年 1-4 月 63.41 億，年增 26.51%。

南僑轉投資南僑食品集團（上海）公司 18 日在中國大陸 A 股以每股 16.98 元人民幣上市掛牌，使南僑成為與臻鼎 - KY(4958-TW)、鴻海 (2317-TW)、英利 - KY(2239-TW) 同樣，都是在兩岸雙掛牌的上市公司，上海南僑食品今天收盤報漲停人民幣 25.59 元，距掛牌價格漲幅 50.71%。

南僑食品初次上市將發新股募集約人民幣 11.26 億元 (新台幣 48.98 億元) ，主要生產烘焙油脂、冷凍麵糰、冰淇淋、急凍熟麵等事業。除在中國上市籌資，南僑已決議 5 年投資泰國廠 50 億元，並啟動第一期，花 13 億元建置新米果產線，目前產能滿載，第二期投資最快今年第 3 季前獲董事會同意，拚明年能夠啟動規劃。