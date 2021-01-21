南僑今年營運挑戰雙位數成長 將跨越200億元大關

南僑 (1702-TW) 2020 年全年營收 175.94 億元，年減 4.09%，南僑董事長陳飛龍今 (21) 日指出，南僑今年營收將持續向上攀高，而原計在去年達成的年營收目標，也希望在延後一年之後，努力在今年達成此一目標。

陳飛龍指出，今年是非常挑戰的一年，也是變動極大的一年，挑戰來自於包括石油、原物料不穩定，包括石油的價格上漲，可能帶動有替代性的植物油價格上漲，加上目前的海運缺櫃、港口貨運壅塞問題，推升原物料價格上揚，南僑也不得不反應，所以說今年的挑戰及變動極大，也進一步帶來挑戰。

陳飛龍是在今天推出佛跳牆慢食麵上市的發表會後，對於南僑 2021 年營運展望提出看法。。

南僑春節前開賣新產品，將於 2 月 5 日在台上市，每碗售價 268 元，僅次先前發售的小廚師黃豆豬腳慢食麵的每碗 288 元售價。

南僑 2020 年全年營收 175.94 億元，年減 4.09%，稅後純益 9.58 億元，年減 0.62%，每股純益為 3.87 元。南僑今年營收持續向上攀高的動能，來自於投資 13 億元擴產完成的泰國廠產能增加，同時，2021 南僑將對泰國廠再投資 15 億元進一步擴充產能。

南僑持股 96.15% 的南僑食品集團（上海）公司，在中國大陸 A 股上市申請案歷時近三年時間，1 月 14 日獲得審議通過，至於掛牌時間仍待進一步確定。

南僑食品集團（上海）公司 2018 年就向大陸監證會遞交 A 股掛牌申請文件，日前才獲通過，上海南僑主要生產烘焙油脂、冷凍麵糰、冰淇淋、急凍熟麵等事業，南僑持有 96.15% 股權。