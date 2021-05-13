公股銀搶小資族理財商機 拿ETF、信用卡當吸客利器

公股銀行搶理財商機，不僅鎖定高資產客戶，也積極對小資族撒網，一銀提供網銀等數位通路可全天候參與美、港股 ETF，最低只要 2000 美元就能下單；華銀則是以信用卡為敲門磚，將刷卡優惠結合理財商品，向理財新手招手。

一銀表示，只要透過第 e 個網、第 e 行動及 iLeo App 等數位通路即可 24 小時參與美股或港股 ETF 交易，投資最低門檻只要 2000 美元就能下單，讓投資美股 ETF 不再是有錢人的專利。

一銀表示，近年興起的 ETF 投資，因 ETF 本身具有分散投資風險、管理費用低及追蹤指數報酬等特性，可省去許多研究個別標的的時間，加上產品涵括指數類、原物料、匯率、能源、不動產、產業類及槓桿或反向型等相當多元，投資人可依據自身看好標的及投資偏好輕鬆選擇，讓 ETF 成為投資新顯學。

一銀提醒，投資人買進境外 ETF 前仍應了解該檔境外 ETF 的投資標的及策略，例如主動型 ETF 操作策略是由經理人主動選股，與傳統追蹤指數之被動型 ETF 有所不同，而槓桿及反向類 ETF 則多有投資於衍生性商品，故淨值易因衍生性商品交易成本、價格波動等因素影響整體費用率。

華銀則是首次以信用卡為平台，新上市的「Rich + 富家卡」將消費與理財業務結合，提供現金回饋、儲蓄點數等制度，卡友只要前月新增華銀理財商品投資，次月即可利用點數與現金回饋折抵簽帳金額。

華銀的「Rich + 富家卡」有別於一般信用卡，可用累積點數或現金回饋折抵帳單，但必須前月新增華銀的基金、債券、保險等理財消費，次月才能使用儲蓄點數與現金回饋，希望透過信用卡引進更多財管客戶。