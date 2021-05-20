〈股東會史上首延期〉下周起停止召開 影響1931家公發公司

國內疫情嚴峻，隨著即將進入 5 月底、6 月的股東會旺季，金管會今 (20) 日拍板定案，5 月 24 日起至 6 月 30 日止，停止召開股東會，為台股史上首度股東會延期，影響上市櫃、興櫃公司共計 1931 家。

金管會表示，全國疫情警戒至第三級，由於召開「實體股東會」可能有群聚風險，經跨部會協商，並參考立法院財政委員會各委員的建議後，金管會依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第 7 條及「傳染病防治法」第 37 條第 1 項第 6 款及第 3 項規定，報經指揮中心核定，宣布所有公開發行公司 (含上市櫃、興櫃及外國企業來台掛牌公司)，自 5 月 24 日起至 6 月 30 日止一律停止召開股東會。

金管會進一步指出，各公開發行公司的股東會開會日期延至 7 月 1 日起至 8 月 31 日止舉行，實際開會日期及地點應經公司董事會決議。而單日 90 家召開股東會的上限也因此鬆綁。

依集保公司統計，5 月 24 日起至 6 月 30 日止，預計召開股東會之上市櫃及興櫃公司計 1931 家。至於明天則有 7 家召開股東會。

集保總經理朱漢強表示，只有股東會開會日期延到 7、8 月，所有股務事宜仍然照做。