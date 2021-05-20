三大法人近3周來首見同步賣超 連袂倒貨面板雙虎

台股指數今 (20) 日終場下跌 90.3 點，驚險守住萬六關卡，成交值略放大至 4657.23 億元，三大法人近 3 周來首見同步轉賣超，合賣 220 億元，其中，三大法人賣超前三大標的均為面板雙虎群創和友達，群創遭賣 13.17 萬張，友達遭賣 7.1 萬張。

三大法人同步賣超，外資賣超 171 億元，呈現連 2 賣，投信賣超 11.1 億元，終結連 11 賣，自營商賣超 37.5 億元。

外資今日賣超前 10 大標的依序有群創 9.5 萬張，友達近 6 萬張，中鋼 5.3 萬張，聯電 4.6 萬張，彩晶 4 萬張，中鴻 2.1 萬張，華航近 2 萬張，期街口布蘭特正 2 近 1.3 萬張，宏碁和大成鋼在 1.2 萬張上下。

從金額來看，外資從面板雙虎共提走 33.6 億元，並從聯電提走近 22 億元、中鋼也遭提走近 20 億元，等同外資賣超金額有超過 4 成來自此 4 檔標的。

外資買超前 10 大分別有萬海近 2.8 萬張，鴻海 1.2 萬張，集盛 1 萬餘張，中信金、台新金均超過 9000 張，寶成近 9000 張，台玻達 6600 張，永豐金近 6000 張，元大台灣 50 反 1 近 5000 張，國泰金逾 4000 張。

投信方面，賣超前 10 大標的有群創近 2.7 萬張、友達 5300 餘張，新興近 3000 張，榮成、盛餘、晶豪科和緯創均逾 2000 張，金居近 2000 張，中鴻和華邦電均逾 1600 張。

而投信買超前 10 大標的依序為台泥逾 3000 張，聯陽和金像電均逾 1500 張，旺宏 1200 餘張，廣達 900 張，華碩逾 600 張，義隆、順德、奇鋐和強茂均超過 300 張。

法人認為，台股加權指數主要均線均呈現下滑走勢，季線 16500 點附近上檔反壓重，加上國內疫情未明顯獲得控制，法人買超力道也未延續，短期盤勢暫宜保守看待。