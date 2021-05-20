〈國內疫情升溫〉網傳團購快篩試劑 安特羅澄清：僅限專業醫護購買

國內新冠疫情升溫，市府也增設快篩站，不過近期有心人士看準國人恐慌商機，打著安特羅快篩名號揪團購，對此，安特羅 (6564-TE) 今 (20) 日澄清，快篩試劑屬第三級醫材，販售、操作產品限合格藥商藥事人員與醫療專業人員，否則可能遭詐騙或觸法。

總經理張哲瑋強調，快篩試劑屬於醫療器材，安特羅只供應各縣市衛生局社區篩檢站，以及醫療機構執行防疫快篩，從未在網路或社群上販售。

張哲瑋表示，近來疫情嚴峻，確實有不少廠商、公司行號私下詢問能否購買快篩試劑，但基於防疫優先及符合醫療相關法規，公司都未同意販售，且在政府法規未開放前，不建議民眾或公司行號自行購買。

張哲瑋指出，安特羅抗原快篩試劑經長庚大學驗證後，可辨識出正在台灣流行的英國變異株，目前已供應台北市、台中市、彰化縣社區篩檢站使用，另外，也有多縣市政府積極接洽中，公司也將把原本外銷的 20 萬快篩試劑，先行提供國人使用。

安特羅自主開發的快篩試劑「Speedy 新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」，已取得衛福部專案製造許可及歐盟 CE-IVD 認證，靈敏度達 9 成以上、特異性更達 100%，產品操作簡單，無須任何儀器設備，15 分鐘內即可得知結果，目前快篩試劑年產能可達 1000 萬劑。