〈金管會備詢〉股東會是否延後？黃天牧：兩周內盡速決定

國內疫情升溫，雖然金管會昨 (18) 日已定調股東會短期難以「完全線上」取代，但朝野多位立委仍提出，希望股東會能援引「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第 7 條，規劃「延期」或「視訊」2 方向，至於延長期限交由金管會決定；對此，金管會主委黃天牧表示，會再思考完善的配套措施，兩周內決定。

根據公司法第 172 條之 2 規定，公開發行公司不適用線上股東會，都必須召開實體股東會。金管會也在昨天提出現行實務操作，有 5 大難處，在短期內很難以「完全線上」的方式取代。

立委吳秉叡指出，有些公發公司的股東人數龐大，不是只靠指引說梅花座、加強消毒等「紙上談兵」就能避免群聚，「現在萬事不如防疫急」，因此股東會適時延期很有必要，延後多久尊重主管機關決定。

黃天牧表示，承諾會再思考有無完善措施，目前提出的 6 點措施是針對第三級警戒，讓大家盡量避免群聚，配套措施有很多，但方方面面要思考，經濟部次長陳正祺指出，尊重金管會的意見。

立委沈發惠表示，去年 3 月 4 日就以疫情下，股東會是否改為線上，質詢時任的主委顧立雄，疫情發生一年多了，顯示金管會一年以來毫無任何作為、沒有超前部署。

沈發惠進一步提出資料顯示，全世界主要國家只有台灣還沒有線上股東會，其他各國不是實體加上線上股東會、就是純線上股東會。如果短期不能線上，是否研議延後股東會，目前全世界只有台灣、香港、日本沒有延後股東會。

針對多位立委建議股東會延後，黃天牧表示，會儘可能朝此方向研議，如果股東會可延期，有利的地方就是降低群聚風險，可強化疫情管控；但股東會停止過戶後，有很多作業，若要延後舉行需要配套措施，第二是股東會延期前後的股東可能有差異；三是若公司改選董監，有些是經營權有爭議的公司，這些都會有不同影響，但這些都是要取捨的，會盡速於兩周內決定。

經濟部次長陳正祺亦表示，若是非公開發行公司因疫情申請延後股東會，經濟部會同意，但若是公開發行公司，則尊重金管會決定。