〈國內疫情升溫〉世界先進一名員工快篩陽性 廠區全面消毒匡列接觸者

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (20) 日表示，桃園晶圓三廠一位同仁 17 日得知快篩結果為陽性，目前正在檢疫所隔離中，公司也於第一時間先匡列接觸者，採取必要的隔離措施，並進行廠區全面消毒：由於其非直接生產區域同仁，公司生產及營運均在可控範圍內，未受影響。

世界先進表示，該名同仁因收到政府發送的新冠肺炎警示簡訊，自行至快篩站做新冠肺炎篩檢，17 日得知快篩結果為陽性後，隨即被送往檢疫所進行 14 天隔離，目前正隔離中，送往檢疫所的同時也進行 PCR 檢驗，但檢驗結果尚未公布，是否確診需待衛福部疾管署正式公告。

世界先進 17 日得知此消息後，除全力協助該名同仁，也於第一時間先匡列接觸者，採取必要的隔離措施，並進行廠區全面消毒，執行最高規格防疫，防堵可能的疫情擴散；同時主動通知同仁、客戶、合作夥伴與主管機關，力求資訊透明。

世界先進強調，該名同仁為非直接生產區域同仁，公司生產及營運皆在可控管範圍內，目前未受影響。



世界先進從 18 日起，在不影響生產與營運的前提下，台灣廠區非生產區域同仁已啟動居家辦公與異地辦公的人員分流作業；暫停公司所有海外出差與群聚性活動外，也暫停訪客進入公司，必要進入的廠商須嚴格遵守公司防疫規定。

世界先進表示，會持續關注全球疫情發展與政府防疫政策，並依照疾管署規定，適時修正並對外公布最新防疫作為，確保同仁健康與公司生產營運不受影響。

