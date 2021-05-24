Dell推出全新15代PowerEdge系列伺服器 三大特色滿足企業用戶

伺服器大廠戴爾科技集團 (Dell Technologies) 推出全新 15 代 Dell EMC PowerEdge 伺服器系列，對於客戶最關切的工作負載與應用提供所需的運算力，有著具體且顯著的提升，而且與前一代相比，能源效率提升更高達 60%。

戴爾科技集團表示，新一代的 PowerEdge 伺服器，以最新技術實現產品最佳化，結合了 GPU、CPU 一起運算，為客戶最關鍵的工作負載與應用提供所需持續進化的運算力。

其中，PowerEdge R750 搭載第三代 Intel Xeon Scalable 處理器，在處理大規模平行線性公式方面，效能可提升高達 43%，以支援運算量最大的工作負載。

透過 AI 優化功能因應數據最密集型的工作負載，PowerEdge 伺服器所搭載的 PCIe 4.0，較前一代的吞吐量效能增加 1 倍，同時每部伺服器最多可搭載 6 個加速器，用以支援最具挑戰性的數據密集型工作負載。上述技術再結合 PowerEdge 伺服器的自駕式智慧型運算架構，使其成為最 AI 化的 PowerEdge 伺服器機種，強化企業預測能力並更快速因應其需求。

PowerEdge 伺服器不僅效能持續提升，透過 Dell EMC OpenManage Enterprise，自駕式運算將協助客戶在未來全面實現自動部署、自動供應以及自動管理的基礎架構。PowerEdge 伺服器與系統管理平均可節省高達 85% 的時間，同時透過自動化簡化數十個步驟。

(圖: Dell Technologies 提供)

而在企業客戶最在意的可靠度與安全性上，戴爾科技集團更是不斷創新。PowerEdge 伺服器採用專屬管道散熱風扇以及自適應散熱機制，以達到更高效的能源效率，相比前一代機種，其能源效率提升高達 60%。加上多重向量散熱設計，PowerEdge 伺服器能自動將氣流導向伺服器溫度最高的部位，達到最佳的冷卻效果。特定機種配備的 Direct Liquid Cooling 直接水冷系統，則採用專利滲漏偵測技術，協助客戶更快發現與解決問題。

此外，首創的伺服器安全元件驗證方案 Dell Technologies Secured Component Verification，結合戴爾安全供應鏈保障流程延伸，可達到主動式智能防禦，在企業展開產品部署前就能確保系統運作的安全性、消弭風險。同時，憑藉 PowerEdge UEFI 安全啟動自訂等獨特的功能，企業可以更密切地管理啟動安全性，從而更好地阻止可能的網路攻擊，而結合網路攻擊防禦架構以及完善的矽晶片信任根 (Root of Trust)，全面確保 PowerEdge 伺服器從生產、部署到使用，整個產品生命週期都安全無虞。

除了一般機型外，此次針對不同的客戶使用場域狀況，戴爾此次還推出了專為偏遠與極端惡劣環境而設計的 PowerEdge XR11 與 XR12 強固型伺服器。以堅固耐用的機箱提供企業級效能及安全性。藉由強固型機箱、最小的機身體積以及支援多個加速器的功能，這兩款搭載 Intel 處理器的 XR 11 與 XR12 短機身伺服器能夠滿足持續攀升的邊際工作負載需求。