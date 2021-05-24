LiTV新聞頻道22台一次看 掌握疫情發展不漏接

全台疫情三級警戒，政府宣導民眾盡量待在家中，許多人都已在家上班上課，本土 OTT 業者「LiTV 立視線上影視」提供免費體驗 22 台新聞頻道，讓大家宅在家即時掌握疫情新聞不漏接，。

LiTV 觀察，從疫情爆發以來，新聞頻道的收視率持續上升，整體頻道觀看時數成長近 4 成，尤其是疫情宣布升級時，新聞頻道觀看數漲到歷史新高點，其中《TVBS 新聞台》、《東森新聞》等漲幅都超過七成，可見觀眾對於時事的關注度急速升高。

LiTV 指出，觀眾除了關注疫情新聞外，因為宅在家時間變長，同時對於運動賽事等休閒娛樂內容也相對感興趣，像是日前的網球羅馬大師賽，博斯網球台觀看時數相較之前成長近七成。

另外，針對家中有小孩的用戶，LiTV 出了殺手級卡通頻道，包含歐美知名卡通《頑皮豹》、人見人愛的《哆啦 A 夢》，都有自己專屬的 24 小時輪播台，爸爸媽媽只要打開電視，隨時都可以讓小孩看到心儀的卡通，也因疫情關係，小朋友停課在家，《哆啦 A 夢》觀看時數首次超越綜藝常勝軍《綜藝玩很大》，《蠟筆小新》同樣明顯成長。

隨著疫情的緊張，大家對於新聞台的關注大大提升，尤其在每天早上 9:30 和下午 14:00 都會準時收看指揮中心記者會，LiTV 提供 22 個新聞台，包含東森、中天、民視、 寰宇、 TVBS、非凡、台視、中視、華視等，讓大家隨時追蹤疫情變化，掌握疫情最新情勢。

防疫期間少出門，LiTV 表示，現在只要新用戶，註冊登入 LiTV 的會員就可以領 400 台電視頻道免費看，還能享用「跨載具觀看紀錄」的功能，在家用電視、電腦看，或者躺在床上用手機看也可以。

