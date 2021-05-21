〈國內疫情升溫〉Uber Eats強制實施零接觸 暫停所有現金訂單

在國內疫情嚴峻之際，外送和電商服務當道，為落實無接觸送餐，外送平台業者 Uber Eats 今 (21) 日宣布於，全台 18 個服務城市全面強制實施「放在門口」和「線上支付」安全措施，並暫停所有現金訂單；百貨業者統一時代百貨台北店則指出，館內有 17 家餐飲品牌攜手 Foodpanda、Uber eats、foodomo 等多個外送平台合作，有助帶動網購業績。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，率先支持政府推動零接觸外送的建議，也是目前唯一強制消費者使用放在門口和線上支付並進的外送平台，同時，因應許多在地商家主動暫停店內供餐服務，也推出擴大商家支援方案，目前平台上有超過 5 萬家活躍商家，其中 1 萬 8000 家可提供外帶自取服務。

不過，商業發展研究院最新指出，據商研院南部院區觀察，南部地區非現金支付比例相對北部低，目前使用的店家，占整體營業額僅 20-30%，零接觸仍有極大努力空間。

商研院攜手街口支付，即日起從高雄夜市出發，串聯商圈超過 500 間店，推動結帳零接觸。

另外，隨著網購需求暢旺，統一超 (2912-TW) 轉投資統一時代百貨台北店統計，博客來旗艦館、黑貓 Pay 好康抵加和康是美 eShop 等線上購物網站，一周來網購業績翻倍成長，累計今年以來網購成長超過 70%。

此外，統一時代百貨台北店館內集結 17 家餐飲品牌與 Foodpanda、Uber eats、foodomo 外送平台合作，強打外帶餐盒便當販售和外帶優惠等，藉此增添營運動能。