台股跌回萬五 外資都買誰？

台灣疫情大爆發，從上週十位數的病例，到了周六一口氣增加到三位數，至截稿日仍不間斷停止，這段期間股市由 5/10 的 17235 點跌到最低 15159 點，在 5/18(二) 出現反彈，收回 16145 點，若以 5/17 低點 15159 點來算，整段跌幅達 12%，我認為已經充分反映過了，而這期間融資大減 558.8 億元，連續減少五日，台股籌碼已經穩定許多了，止跌後又會繼續往上爬升，挑戰萬七、萬八。

教育部 5/18(二)宣布高中以下停課，這使得教學用筆電需求看望，華碩 (2357-TW) 股價仍在 380 元附近震盪，季線帶量收腳呈現強力支撐，股價經歷兩個月的整理，會因為這次疫情突如其來的大爆發，使股價突破 400 元新高嗎？華碩 4 月營收 391.4 億，年增 72.2%、月減 14.7%，雖然呈現衰退，但第一季獲利水準仍維持在去年下半年的水平下，繳出單季 13.18 元的好成績，淡季不淡，去年全年獲利 35.76 元，今年預估可賺 48 元，如此看來目前本益比僅 8 倍，相當低估，面對下半年消費性電子旺季，筆電股今年上半年很有想像空間。

杰力淡季不淡 迎接旺季來臨

華碩旗下轉投資 MOSFET 廠杰力 (5299-TW)，今年我非常看好，這波因為疫情而使股價超跌，股價跌到季線以下我認為是嚴重超跌，這次疫情突然燒起來，剛好逢低撿便宜，杰力去年全年傳 9.26 元，較前年 7.96 元年增 16.33%，今年 Q1 3.14 元，年增 75.42%、季增 18.05%，淡季能繳出如此超水準的獲利，主要就是受惠於疫情後的 NB 需求狂潮加上晶圓製造廠產能不足所影響的產品漲價。杰力近期更瞄準高階商用 NB、高階電競 NB/PC 等，拉高 ASP 表現，進而推動毛利率，使獲利同步創下歷史新高。我預估杰力今年獲利大約成長 3 成，全年估 12 元水準，以目前股價來看，本益比僅 13.25 倍，對於一個 IC 設計股來說是非常低的，是長線布局的好買點。

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