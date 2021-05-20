柏林IFA不敵疫情 主辦單位宣布停辦

歐洲最大柏林消費性電子展 (IFA) 的主辦單位於 19 日 (週三) 宣布，取消原定 2021 年 9 月於柏林舉辦的展會活動，理由是和新冠肺炎 (COVID-19) 疫情有關的境管放寬、以及新冠疫苗的接種進度不如預期。

IFA 主辦單位成員之一 gfu Consumer & Home Electronics GmbH 的董事長 Kai Hillebrandt 表示：「不確定因素實在太多。也因為如此，(企業及來賓) 參加展會的規劃也幾乎是不可能」。

此外，也由於 IFA 舉辦場所的柏林展覽館 (Messe Berlin)，已有部分展館提供給醫療單位作為疫苗接種中心、以及急救照護使用，也同樣是今年決定停辦 IFA 的背後理由之一。

去 (2020) 年由於疫情緣故，IFA 的舉辦規模大幅縮小，並且改採線上及面對面的混合形式舉行，展會的熱絡程度也因此大不如前。有鑑於此，IFA 的主辦單位也在上 (4) 月宣布，2021 年的 IFA 將全面回歸到原本的實體方式。

當時 IFA 主辦單位也信心滿滿、表示已有 8 成攤位已由參展廠商預約，不過到頭來還是得忍痛喊停。而下一次的 IFA 預定在 2022 年 9 月與大家相見。