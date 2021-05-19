奇景推LCoS相位調變新技術 搶進車用AR抬頭顯示器

奇景光電 (HIMX-US) 今 (19) 日宣布，最新的 LCoS 相位調變 (phase modulation) 技術，可應用在汽車擴增實境抬頭顯示器(AR HUD)，提供全息影像顯示，可直接投射在駕駛視線的擋風玻璃上。

奇景指出，以 LCoS 相位調變作為全息影像顯示的車用 AR 抬頭顯示器平台，相較一般抬頭顯示器方案，不僅可達到更明亮、更高對比度的影像品質，而且還可以同時顯示多個焦點平面影像，並具有更低功耗、更低成本和更小外形尺寸等特點。

奇景以提供兩個焦點平面的車用 AR 抬頭顯示器為例，使用奇景 LCoS 相位調變技術的產品，可將汽車儀表板資訊，直接投射在駕駛視線內的汽車擋風玻璃上，顯示在焦點 50 公分處的焦點平面。

此外，還可同時投射導航地圖或即時導航等訊息在擋風玻璃上，顯示在焦點約 10 公尺處的焦點平面上，將訊息融入實際環境中，讓駕駛能更自然及安全的接收來自車上各種駕駛輔助訊息。

AR 抬頭顯示器也搭配專有的電腦計算全息演算計算引擎，可演算即時 AR 融合訊息，以及進行影像失真調整，以適應不同的擋風玻璃曲率。

奇景光電執行長吳炳昌表示，AR 抬頭顯示器將成為汽車重要關鍵配備之一，奇景 LCoS 相位調變可在車用 AR 抬頭顯示器中達到多焦點全息顯示，並打破目前抬頭顯示器通用標準。

同時，隨著 5G 產業不斷蓬勃發展，奇景相位調變 LCoS 提供 WSS 系統的關鍵技術，處於核心地位，可提供通訊網路更高的數據頻寬，奇景未來也將積極面對汽車和通訊行業日益增加的挑戰性需求，以運用領先業界 LCoS 技術，推動各類技術解決方案，以滿足奇景客戶新穎及創新的應用方案需求。

奇景指出，公司 LCoS 顯示器的設計和生產，已有十多年歷史，並獲多個頂級品牌及公司採用，目前在台灣擁有一個 LCoS 工廠，每月可生產 30 萬片 LCoS 面板，產能最高可擴增達每月 200 萬片。