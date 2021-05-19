〈國內疫情升溫〉北市快篩陽性率5.2% 柯文哲向退職醫護發出徵召令

國內本土 COVID-19 今 (19) 日新增 267 例確診，台北市長柯文哲召開防疫記者會指出，目前快篩陽性率維持約 5.2%，雖然還是嚴峻，但降低活動確實有助控制疫情。由於多數患者為輕症或無症狀，可安置在防疫旅館、檢疫所，因此，他向北市的退休、離職醫護人員發出徵召令，希望讓防疫能量更多一點。

雙北市目前仍是新冠肺炎確診的熱區，其中，台北市今日新增 70 例，萬華區占 31 例最多，且疫情有逐漸向其他縣市蔓延的跡象，台南市首度出現 2 名確定病例，指揮中心宣布，即日起至 5 月 28 日止，全國疫情警戒提升至第三級。

柯文哲指出，全國今天起停止到校上課，民眾減少外出降低傳染機會，在公共衛生上的防疫效果是有的，從萬華快篩站數字來看，昨天北市 4 個快篩站篩檢 1213 人，陽性率約 5.1%，今天則為 5.2%，雖然疫情還是嚴峻，但大家的活動下降，對疫情還是有控制，儘管不是百分之百準確，趨勢上看起來，傳染途徑是可以被壓制下來的。

柯文哲進一步表示，根據統計，目前確診者大概只有 20% 需要進醫院，僅 4% 感染者要進到加護病房，因此，確診者不一定需要馬上送醫，甚至有些確診者可以直接在防疫旅館解隔離，不過，防疫旅館還是要有許多醫護人員監測。

柯文哲表示，他要向北市退休、離職的醫護人員發出徵召令，現在國家需要你們來防疫前線作戰，主要是在防疫旅館、集中檢疫所，監測患者人的狀況，以保留防疫量能。

此外，北市府拍板，區域級以上醫院，以該院「急性一般病床數」1/10 為目標，須規劃為專責病房，一周內向衛生局提出樓層、病房數、床號等具體內容。