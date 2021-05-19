水情嚴峻 桃園、林口將轉亮橙燈 新竹6月恐供五停二

旱災中央災害應變中心今 (19) 日召開第 13 次工作會報，經濟部水利署長賴建信表示，5 月水情持續嚴峻，將加強節水力道，經討論後桃園、新北林口將自 5 月 21 日起調整為減量供水橙燈，另外，若 5 月 31 日前新竹水庫集水區累計降雨量未達 100 毫米以上，新竹地區將自 6 月 1 日起實施供五停二，恐進一步衝擊竹科廠商營運。

應變中心表示，5 月進入豐水期以來仍無降雨，因應水情持續嚴峻，除桃園、新北林口水情燈號將自 5 月 21 日調整為減量供水橙燈外，台南、高雄每月 1000 度以上工業用水戶節水力道也將提升至 13%，非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者則需減量 20%。

另一方面，應變中心指出，5 月 31 日前若水庫集水區累計降雨量未達 100 毫米，新竹地區將自 6 月 1 日起由減量供水橙燈調整為分區供水紅燈，屆時恐影響竹科廠商營運，另外，已執行供五停二地區，也不排除再增加停水時間約 8 小時。

應變中心解釋，若水庫集水區仍無降雨，目前苗栗、台中、北彰化等已實施供五停二地區，停水時間將提前至前 1 日晚間 10 時開始、復水時間則將延後至隔日上午 6 時。

而依氣象預估近期午後雷陣雨機率增加、6 月上旬將有梅雨降雨可能，但降雨仍有不確定性，政府將積極推動抗旱 2.0 各項工作，目前也已完成新增水量達每日 45 萬噸，目標在 5 月底前進一步達成每日 52 萬噸，即刻投入救旱。