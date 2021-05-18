線上開股東會 金管會提五大實務作業困難

國內本土疫情持續升溫，為討論線上召開股東會可行性，財委會將於明 (19) 邀集金管會研議「股東會能否線上召開的可能性」，對此，金管會今日表示，要完全採線上股東會有 5 大實務作業的困難及疑慮，因此短期內難以採行

證期局表示，依公司法第 172 條之 2 第 1 項規定，目前在法制面，公開發行公司尚無法僅以線上召開股東會方式完全取代實體股東會。

不只法制面，要採行完全線上股東會，有 5 大實務作業困難及疑慮，分別如下

一、股東身分認證困難

證期局表示，電子投票至少有 28 日可投票期間，以憑證登錄身分驗證並無困難，惟倘股東參加線上股東會，行使表決權及臨時提問，於線上即時執行身分認證仍有困難。

二、視訊斷訊的處理及責任歸屬

如因公司端或股東端的可歸責因素中斷，抑或電信線路或設備故障所致，而使股東無法行使投票權，是否影響股東會決議之效力，其責任歸屬事關重大。

三、同步計票有困難

線上股東會可能同時有數千或數萬以上股東參與，如何同步計票將是一大挑戰，若股東已以委託書委託他人，再於線上投票，如何即時統計驗證亦有困難。

四、同時可容納在線最大人數有限制

上市櫃公司股東人數眾多，資訊系統能否同時容納數千甚或數萬股東同時上線、投票及提問，不無疑問。

五、受託代理人、徵求人或受託人可否透過線上參與股東會，且其代理之股東表決權是屬何種方式出席，亦有待釐清。

證期局強調，經參考世界各國經驗，因線上股東會的投票表決涉關股東權益甚鉅，考量公信力及個別公司難有足夠資源自行建置系統，所以是由第三方平台提供服務給公司使用。如果股東想要線上出席，須事先向公司申請帳號密碼，並自行備妥相關系統設備。

至於如果真的欲採行線上股東會，須有相關配套措施，對此，證期局表示，首先，須修正公司法及公司配合修正章程。因為現行公司法第 172 條之 2 第 3 項規定，公開發行公司不適用公司得以章程訂明實施線上股東會，即使公司法修正通過，公開發行公司須及時配合修正章程。

除了修法、修章程法制面配合外，證期局指出，也須解決上述實務作業困難，由於公開發行公司股東人數眾多，且線上股東會尚有股東身分認證、視訊斷訊處理及同步計票技術等實務作業困難，亦需有資安測試及認證，由具公信力的第三方提供服務，公司亦需要投入相當大的資訊設備、成本及規劃流程，因此，尚難於短期內採行線上股東會。