〈台股盤前〉上方層層解套賣壓待化解 惟大幅修正空間應有限

台股昨 (18) 日展開報復性反彈，終場指數飆漲 792.09 點，創史上最大漲點，一口氣收復萬六大關，以 16145.98 點作收，法人認為，除非疫情擴散超乎預期，否則再大幅修正應有限，惟留意，指數仍遭壓在多條均線下，多方上攻需面臨一層一層的解套賣壓，搶短不易。

外資繼回頭大舉買超 334 億元後，昨日再大買 221 億元，而投信呈現連 10 買，買超 12.9 億元，自營商也終結連 6 賣，轉為買超 64.1 億元，三大法人合計買超 298 億元。

同時，外資加碼台股的動能也反映在匯市，新台幣終場收在 27.952 元，升值 9 分，終結連 5 個交易日貶勢，並寫一周新高。

美股方面，由於通膨疑慮罩頂，加上 4 月新屋開工大幅下滑打壓市場信心，四大指數開高後震盪走低，終場全數收黑，道瓊工業指數下跌 267.13 點或 0.78%，收 34,060.66 點，標普 500 指數下跌 35.46 點或 0.85%，收 4,127.83 點，那斯達克綜合指數下跌 75.41 點或 0.56%，收 13,303.64 點，而費城半導體指數下跌 25.48 點或 0.86%，收 2,929.15 點。

股王大立光繼提高盈餘配發率後，擬於 6 月 10 日的股東會修改公司章程，改為每半年配發股利，藉此吸引長期投資人、大型投資法人機構或壽險基金長期持有。

國發會認為，這波疫情衝擊若僅侷限在民間消費，搭配政院 2100 億元紓困與振興，並守住生產，今年我國經濟成長率 (GDP) 仍有望保 5%。

國際鋼市需求熱，中鋼累計前 4 月稅前大賺 192.68 億元，每股稅前盈餘約 1.22 元，而第二季持續暢旺，5 月盤價漲幅擴大至 8.1%，追上原料漲勢，營收獲利可望較 4 月成長，而 6 月盤價再漲 8%，第二季營運逐月向上趨勢不變。

德國赫伯羅德航運最新公告，包括東亞地區自 6 月中旬起，運往北美貨載每 FEU(40 呎櫃) 運價調高 3000 美元，等於一口氣加價 60%，海運市況仍相當熱絡。

法人認為，多空於半年線拉鋸後，目前看起來已有止跌跡象，不過，美股受到通膨隱憂干擾，加上國內疫情變數仍大，追價意願能否持續高漲，有待觀察。