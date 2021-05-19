〈美股熱門股〉拜登揭曉電動車政策 Lordstown帶領類股上攻 Snowflake漲5%

拜登祭 1,740 億美元電動車計畫，電動車類股齊揚

美國總統拜登周二（18 日）前往福特汽車電動車廠參觀時，拋出規模 1,740 億美元的電動車補貼計畫後，當日電動車類股大漲，新創電動車公司 Lordstown Motors(RIDE-US) 勁揚 20%、XL Fleet(XL-US) 漲 10.11%、Workhorse Group(WKHS-US) 漲 9.09%、Fisker(FSR-US) 大漲 8.73%、Nikola(NKLA-US) 漲 6.1%、Electrameccanica Vehicles(SOLO-US) 漲 3.32%、Li Auto(LI-US) 漲 2.97%。

白宮的資料顯示，拜登計畫以分擔成本的補貼，支持美國新設高容量電池廠，並向停工的工廠提供資金補助，以製造先進車輛與零件。

白宮的資料也顯示，拜登的計畫對電動車銷售點提供獎勵措施，但這些措施不適用於昂貴的豪華電動車款。拜登不會為了刺激消費者購買電動車，而對高價電動車款祭出補助措施，而是主張由政府大幅支出鼓勵民眾購買。

分析師看旺後市，Snowflake 股價上漲 5.12%

雲端運算公司 Snowflake(SNOW-US) 受券商 Rosenblatt Securities 青睞評等上調評等至買入，周二上漲 5.12% 至每股 223.53 美元。

分析師 Blair Abernethy 看好 Snowflake 第一季產品營收年增幅將達到甚至超越市場預估的 93%，反映該公司受惠健康的 IT 支出環境，與在雲端運算服務產業的強勁表現。

Abernethy 也指出 Snowflake 的估值在雲端運算軟體同業中處於高點，但成長速度也比同業快很多，將其股票從中性上調至買入，目標價為 285 美元。

疫情趨緩人潮回流賭城，米高梅漲 1.88%

米高梅國際度假村 (MGM-US) 周二上漲 1.88% 至每股 39.48 美元，摩根大通看好該公司後市發展，將股票評級從中性上調至增持。

摩根大通表示，隨著新冠疫情限制逐漸鬆綁，拉斯維加斯賭城的客流量也不斷增加，今年下半年將出現反彈成長，將股票評級從中性上調至增持，目標價為 47 美元。

摩根大通的分析師 Joseph Gref 說，米高梅股價在過去一個月下跌 11%，在基本面好轉的情況下，提供良好的買入機會。