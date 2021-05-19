〈能源盤後〉伊朗核協傳有重大進展 WTI原油自2年多高點回落

週二 (18 日) 交易，原油期貨價格回落，WTI 原油價格自 2 年多高點下降，而 Brent 原油價格僅短暫突破每桶 70 美元，為 3 月中旬以來首次，但隨後也轉跌收低。

《BBC 波斯語頻道》在推特上發文暗指伊朗核子談判有所進展，原油價格隨即觸及盤中新低。根據 @bbcpersian 帳號推文的谷歌翻譯，俄羅斯駐維也納聯合國安理會特使 Mikhail Ulyanov 告知媒體，週三可能會發布重大消息。

《BBC 波斯語 TV》特派專員 Kasra Naji 在推特上表示，Ulyanov 曾告知他，「會談取得重大進展，明天可能會宣布重大消息。」

雖然 Ulyanov 在推特上似乎駁斥大眾，不應將其話語解讀成重大突破，但他強調「雖然他說過取得了重大進展，但還有一些懸而未解的爭議依舊存在，談判者需要更多時間和努力才能敲定協議，重建 JCPOA。」

Naji 還特地在推特文上指出 Ulyanov 的措辭「重大進展」

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「WTI 原油價格週一登上 2 年多高點，但這走勢因為『伊朗談判取得進展的傳聞』而放緩了。」

伊朗與世界強權的談判旨在恢復 2015 年的伊朗核協議，以限制伊朗核子活動。一旦協議達成，美國可能解除對伊朗的制裁，令該國原油提高出口量。

然而，Flynn 表示，市場仍有一些猜測，所謂談判的進展應該僅與國際原子能機構 (IAEA) 檢查相關，「這意味解除伊朗制裁可能仍還是很遙遠的事。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 78 美分或 1.2%，收每桶 65.49 美元，盤中新低在 64.11 美元。

6 月 WTI 價格週一收在 66.27 美元，為 2019 年 4 月 23 日以降最近月 WTI 原油期貨最高收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 75 美分或近 1.1%，收每桶 68.71 美元。

7 月 Brent 原油早盤一度突破至 70.24 美元，為 3 月 15 日以降首次突破 70 美元關卡。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，石油週一獲得支撐力，係因因本週許多州重新開放，再度燃起市場對美國需求加速的關注，因為這可能會支撐煉油成品的需求。「但全球多數地區仍持續受困於疫情，各經濟體處於不同階段的封鎖狀態，所以需求成長仍面臨壓力。」

在過去 2 個交易日，市場期待英美等西方國家的防疫限制放寬，其樂觀情緒推升油價。

彭博社週一援引美國運輸安全管理局的數據報導，週日美國機場篩檢人數超過 185 萬人，為疫情時期航空旅客的創新紀錄。

然而，Steeves 認為，市場關注美國再度升起的通膨，這點可能是石油漲勢的阻礙，在 Fed 改變其貨幣政策前可能會成為問題，此外，全球多數地區疫苗接種速度較美國緩慢，加上印度和東南亞其他地區的病例激增，也是問題。

與此同時，OPEC+ 增產 3 個月的決議已經實施了第一個月。OPEC 上週報告指出，OPEC 仍堅持認為今年全球石油需求會強勁復甦，因為美國和中國的需求成長會抵消印度新冠危機的衝擊。

Steeves 也指出，由於美國石油鑽機數量增加，美國未來幾週的原油產量可能增加。

EIA 週三將公布美國原油庫存報告。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (5/14 止) 國內原油庫存下降 290 萬桶、汽油庫存增加 60 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 庫存下降 20 萬桶。

S&P Global Platts 表示，汽油庫存增加係因 Colonial Pipeline 遭駭後關閉輸油管道，打亂了出口，讓產品擱置在美國墨西哥灣。

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