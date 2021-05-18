護國神山甦醒 台股噴漲792點收16145點 創史上最大漲點

外資昨 (17) 日大舉買超台股 300 多億元，提振多頭信心，大盤今 (18) 日開高走高，噴漲逾 700 點，直取萬六關卡，台積電、聯電、聯發科等護國神山全面甦醒，金融及跌深傳產股也展開報復性反彈，面板雙虎、貨櫃三雄及中鋼均亮燈漲停，終場指數大漲 792.09 點或 5.16%，收在 16145.98 點，創史上最大漲點，並收復半年線，成交值則萎縮至 4102.07 億元。

權王台積電回神，勁揚逾 4%，收 572 元，單日市值增加近 6000 億元；聯電吸引大量買盤湧入，股價直奔漲停 48.3 元；聯發科噴漲近 9%，逼近千元關卡，終場收 994 元；金控雙雄同樣跌深反彈，國泰金亮燈漲停收 53.5 元，富邦金也有近 9% 的漲幅；台塑、南亞同步勁揚逾 4%。

在聯發科登高一呼下，IC 設計股重登多頭指標，驅動晶片廠聯詠、敦泰連袂攻上漲停板，分別收 513 元、163 元，晶豪科與群聯同步亮燈漲停，其他包括聯陽、新唐、揚智、鈺創等近 30 檔也都衝上漲停板，為盤面強勢族群之一。

鋼鐵、航運、面板三大族群重回多頭懷抱，中鋼領軍率先攻上漲停，達 34.8 元，東和鋼鐵、春雨、大成鋼、中鴻、豐興、新光鋼等多達 25 檔亮燈漲停，買氣相當熱絡。面板股群創、友達均攻上漲停價，分別來到 20.7、22 元，彩晶同步亮燈漲停，達 17.9 元。

連日遭到拋售的航運股，也展開強勁攻勢，貨櫃航商長榮、陽明、萬海全面漲停，分別收 69.4 元、73.2 元、86 元，新興、裕民、台航等散裝航運股也都衝上漲停板，航空雙雄華航及長榮航連袂亮燈漲停，不過，受惠宅經濟運輸的嘉里大榮則拉回修正跌逾 4%。

國內本土確診人數持續擴大，連日飆漲的防疫概念股，受到資金排擠效應影響，股價普遍拉回，疫苗股高端打入跌停，口罩股南六重摔逾 9%，其他包括基亞、杏國、台康生、熱映、泰博等多檔生技股，賣壓都相當沉重。

