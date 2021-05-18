〈台股盤中〉電金傳產全面吹反攻號角 強彈近600點挑戰重回萬六

台股短線跌深，今 (18) 日多頭吹起反攻號角，早盤一度強彈達 610 點，最高來到 15964.44 點，隨後在漲 550 點上下震盪，成交值 4800 億元左右，法人指出，今日是跌深反彈盤，電金、傳產族群全面強攻，指數有挑戰萬六關卡之勢，而量縮是好事，有利籌碼沉澱後再出發。

國泰證期研究部說明，融資餘額近期從高點 2740 億元減少至 2308 億元，波段減幅 15.8%，加上昨日外資轉為大舉買超台股 334 億元，且外資未平倉空單部位則是從近期高檔 3.9 萬口回補至 1.5 萬口，短線在負乖離過大下，帶動指數反彈。

中鋼甫公布 4 月自結稅前盈餘，單月大賺 61.9 億元再創新高，激勵鋼鐵股全面強彈，中鋼、新光鋼、美亞、東和鋼鐵、中鴻、威致、燁輝、高興昌、運錩、大成鋼和春源均見到漲停價位，豐興也逼近漲停，允強、榮剛、中鋼構、長榮鋼均漲超過 8%，精剛、建錩漲逾 7%。

航運股也連袂表態，陽明、長榮和萬海均亮漲停燈號，裕民、正德均強彈逾 6%，慧洋 - KY、中航、新興和台航均漲半根停板。

空運族群表現同樣不俗，華航和長榮航反彈 7% 上下，其中的貨攬業台驊則逼近漲停，捷迅漲 6%，中菲行也漲超過 4%。

日前搭上銅漲價概念的電線電纜族群，同步反攻，億泰逼近漲停，華新、華榮均漲 7% 之上，華電和大山漲 6%，大亞漲半根停板。

反觀防疫概念股走弱，新麗、南六均跌逾 7%，美吾華、永日、杏國、熱映跌半根停板左右，高端疫苗、花仙子和恆大跌 4% 上下。

法人指出，在經過股市連日重挫後，目前短期五日、十日和月線、季線均呈下行走勢，上檔季線 16548 點處已成上檔壓力區，所幸今日開盤並未再測昨低，短線等待疫情利空鈍化。