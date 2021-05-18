【安聯投信】多空雜音干擾 亞洲不含日本股市失血

疫情反覆、通膨疑慮再起，全球股市漲跌互見。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周資金持續流入美國、歐洲及新興市場股市，其中美股雖受到通膨疑慮衝擊走勢震盪，但吸金力仍居全球股市之冠，單周淨流入約 90.75 億美元，亞洲不含日本股市則是受到反覆的疫情雜音干擾，單周淨流出約 8.4 億美元。

安聯投信表示，美國公布 4 月份 CPI 指數報 4.2%，較市場預期與前值為高，引發市場對通膨及升息可能對風險性資產帶來壓抑的擔憂，加上美國汽油運輸管線遭受駭客攻擊引發東岸石油供應危機，以科技股為主的成長股受到較大衝擊，不過後在聯準會官員輪番出面緩解通膨可能帶來的升息擔憂後，科技股跌幅明顯收斂，VIX 指數回落，以循環股為主的道瓊反彈力道較大，結束了走勢動盪的一周。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，在疫苗施打、救援法案推出的刺激下，美國經濟持續轉佳，企業獲利與展望也都有向上調整的空間。根據研究調查機構 Factset 的統計，截至 5 月初已有約六成的標普 500 企業公布財報，其中有超過八成的企業獲利優於預期，整體的企業獲利預估也有望較去年同期成長 4 成以上。

除企業獲利外，謝佳伶表示，雖近期通膨數據引發市場憂心及帶來波動，但主要是因為去年同期基期較低的緣故，根據聯準會官員近來多次發言內容，以及為了市場穩定的緣故，短期間聯準會內應暫不會升息，市場流動性仍充足，加上基礎建設方案、經濟解封與疫苗施打等利多因素提振，長期來說市美股場仍有望回歸基本面，反應包括企業獲利成長、經濟復甦等正面因子，重回長線成長軌道。

在台股方面， 安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期台股盤勢出現較大震盪，主要是因美股在創高後，電子股仍受到今年以來市場風格轉換而承壓影響，加上近期疫情升溫衝擊投資信心、凌亂的籌碼面面臨整理等因素所致；此外傳產股因先前漲多面臨賣壓，也在此時順勢拉回修正。

蕭惠中表示，短線上包括對通膨的擔憂、本土病例增加、印度疫情可能影響手機銷售等多空雜音持續對市場帶來干擾，震盪恐難避免，但從基本面來看，目前景氣復甦回溫的態勢尚未出現轉向跡象，最近的波動主要還是籌碼鬆動的原因居多，台股是否落底可優先觀察傳產股後市表現，後續則可留意以聯準會為主的主要央行對通膨態度，以及台灣疫情控制狀況等，作為投資判斷參考。

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