中藥清冠一號獲緊急授權 8台廠受惠

衛福部國家中醫藥研究所和臨床中醫師共同研發中藥複方「清冠一號」，目前共有 7 家中藥廠取得授權，包括順天堂、莊松榮、勸奉堂、立康 (6242-TW)、天一、漢聖、勝昌及華陀扶元堂，隨著清冠一號獲得衛福部緊急授權，營運有望沾光。

清冠一號處方組成包括黃芩、魚腥草、北板藍根、荊芥等 10 種中藥材，將原本的水煎劑改良為藥粉劑型，去年經多家醫院依照抗病毒與免疫調節試驗結果，重新調整複方中藥物劑量，可用來抗病毒與免疫調節。

國家中醫藥研究所採用非專屬授權擴大組成中醫藥國家隊，目前已有 8 家 GMP 中藥廠取得授權，分別為順天堂、莊松榮、勸奉堂、立康生物、天一、漢聖、勝昌製藥及華陀扶元堂，其中 4 間藥廠製劑產品已經通過衛福部外銷專用藥品許可證審查。

事實上，海外國家將中藥視為膳食補充品，無須藥品註冊，因此清冠一號已在全球 10 多個國家上市銷售，包括美國、加拿大、英國、比利時、南非、菲律賓等；台灣中藥則受藥事法規範，清冠一號被列為新藥，依規定需進行臨床試驗、取得藥證後才能販售，過去台灣疫情相對穩定、病例數少，試驗數據不足。

隨著衛福部獲准清冠一號緊急授權，國內 8 家中藥廠中，除有 2 藥廠提出申請，最快本週可核發臨時藥品許可證外，其他藥廠也將跟進提出申請。

立康為授權廠商之一，最大業務為經營觀光工廠，占營收比重約 65-70%，位於台南永康與苗栗頭份，銷售涵蓋濃縮中藥、酸痛貼布、保健食品、美容商品等。觀光工廠受到疫情衝擊，業績幾乎打對折，後續啟動銷售口罩等醫療產品支撐營運，目標今年營運將重回 2019 年水準。