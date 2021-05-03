浩鼎子公司眼部抗體新藥二期試驗順利 已收首位受試者

浩鼎 (4174-TW) 今 (3) 日表示，子公司圓祥生命科技研發的首創型雙特異性眼科抗體新藥 IBI302，授權香港公司信達生物製藥進行針對新血管形成型黃斑部變性 (nAMD) 患者的二期臨床試驗，已順利收治首位受試者。

浩鼎表示，IBI302 為特異性融合蛋白類全球首創型新藥，依照一期臨床結果顯示，新藥治療新血管形成型黃斑部變性 (nAMD) 患者，具有良好的耐受性與安全性，並有改善視力、減輕視網膜水腫效果。

IBI302 二期臨床試驗，除評估改善視力和視網膜厚度療效外，也著重觀察對黃斑萎縮及纖維化的潛在改善作用，採取隨機、雙盲、多中心、活性對照試驗設計，目前已收治首位受試者。

浩鼎表示，目前黃斑部變性標準療法是採用血管內皮生長因子 (VEGF) 單株抗體治療，患者的視力和眼部解剖學指標均顯著改善，不過長期使用 VEGF 藥物治療，會讓患者視力改善效益逐步下降，並出現視網膜纖維化或黃斑區視網膜萎縮等。

據統計，年齡相關性黃斑變性 (AMD) 會損及黃斑區視網膜，導致中央視力損害的慢性進展性眼疾；新血管形成型黃斑部變性為該疾病的一種，占所有患者比重 15-20%，主要好發族群以 65 歲以上居多，也是導致老年人失明主因。