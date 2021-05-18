一銀胡志明市挾三優勢 四年內放款大增逾6成

美中貿易戰掀起產業供應鏈遷徙潮，第一銀行位於越南的胡志明市分行就靠著三大優勢繳出好成績，統計自 2017 到 2020 年，整體放款量大增 62%，去年獲利 865 萬美元，可望繼金邊分行後另一個新的獲利引擎。

第一銀行表示，相較歐美各海外分行營運績效受新冠肺炎疫情影響，胡志明市分行表現實屬難得，在東南亞市場中，有機會成為金邊分行後下一個明珠。

第一銀行評估，胡志明市分行具備三項競爭優勢，首先，第一銀行不僅在臺灣是中小企業最大的貸款銀行，更領先各臺資銀行，1977 年即於東南亞布局，目前在東協各國營運據點已達 18 個，建立綿密網絡業務轉介機制。

其次，一銀早在 1996 年於胡志明市設辦事處，並於 2003 年成立分行，屬首波進駐越南的台資銀行之一，除累積豐富的在地經驗外，更有專業的任務編組團隊，使客戶在海外發展時仍能享有臺灣專業及體貼的金融服務。

第三、一銀是少數同時在越南南北二大城市－胡志明市及河內市，都有設立營運據點之臺資銀行，可結合南北據點串聯共同服務客戶，滿足大型客戶授信融資之需求。

一銀日前統籌主辦越南「胡志明市證券股份有限公司」4400 萬美元聯貸案，就是一銀胡志明市分行設立以來，首件聯貸統籌主辦案，為因應美中貿易戰加速全球供應鏈重組，一銀也因地制宜規劃分行經營方向，例如針對台資企業，發展出「虛擬支行」任務編組，深耕各自責任分區，勤走具轉單利基或潛在擴廠需求的客群。

另外，針對越資企業部分也積極培養越籍在地人才，建置當地行銷服務團隊，深耕在地越資客群，以切入台越資企業的供銷體系，透過掌握上下游，發掘潛在客群的需求。

