【街口投信】股市及債市週報

【股市】

美國股市上週下跌，因通貨膨脹數據高於預期引發大規模拋售，尤其是科技股。最新公布美國 4 月消費者物價指數，較上年同期猛增了 4.2％，而估計為增長 3.6％。月增為 0.8％，而預期為 0.2％。扣除食品和能源價格的波動，核心 CPI 較上年同期增長 3％，月增長 0.9％，預估值則分別為 2.3％和 0.3％。另外，美國勞工部公布的職位空缺及勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，美國 3 月職缺創新高。街口投信指出，報告顯示隨著經濟重啟之下，雇主積極尋找人工，勞動力供應跟不上激增的需求。這些情況可能會導致價格急升，投資者一直擔心通貨膨脹率上升，因為這可能會擠壓企業利潤率。如果價格壓力持續太長時間，FED 將被迫收緊貨幣政策。由於債券殖利率一度明顯跳升，上週和本月一直承受壓力的科技股持續領跌大盤，並擴散至其他產業別，導致美股全面性走弱。不過，週四美國 CDC 宣布完全接種疫苗的美國民眾可以不用戴口罩以及遵守社交距離，因此，重啟經濟個股連續兩日大漲，整週多數航空與遊輪公司股票上漲，領先其他族群。

在近期疫苗訊息，美國 FDA 已核可針對美國 12-15 歲青少年可以接種 Pfizer 的疫苗，隨後也經 CDC 簽署使用，青少年佔美國總人口 20%，核可使用後將可加速群體免疫步伐。此外，根據日經新聞推測，以各國目前接種速度推估，美國與英國將於今年 9 月達到群體免疫的下緣，即 70% 的人口數，領先其他國家，德國則推估在 10 月可達標。街口投信表示因此相關消費旅遊企業將會看到更多的壓抑需求爆發。同時，美國 CDC 對完全接種疫苗的民眾解禁，Disney 也同步放寬來園人數限制，重啟經濟企業將持續受益於疫苗加速接種的帶動而復甦。不過，美國以外仍有許多地區疫情仍舊嚴峻，若更多疫苗的釋放將可減緩各區域疫情惡化的風險，整體消費產業復甦力道屆時將更為顯著。

【債市】

上週美國公布 4 月份通膨意外大幅走高，再度引發市場擔憂美國通膨升溫或可能促使聯準會提前縮減購債規模及升息步伐，使新興市場債市呈現漲多拉回走勢，J.P. Morgan EMBIGD 指數下跌 0.26%，本月以來則仍保有 0.41% 漲幅。上週菲律賓、馬來西亞、哥倫比亞分別公布今年第一季 GDP，其中菲律賓及馬來西亞經濟仍較去年同期衰退，哥倫比亞則年增長 1.1%。央行動態方面，墨西哥、祕魯、智利、菲律賓… 等國央行皆召開利率會議並如市場預期維持利率不變。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 5 月 12 日為止，新興市場債券基金淨流入 13 億美元，前一週則呈現淨流入 5 億美元。

南非央行預計於本週四召開利率會議，在該國第三波疫情爆發下，市場預期其將維持利率不變以刺激經濟復甦，街口投信表示其他關注重點則有智利於上週末舉行之地方及憲法委員選舉結果，美國銀行警告市場可能輕忽修憲所產生之不確定性，此次地方選舉亦被視為智利年底總統大選之前哨戰。

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